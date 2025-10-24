15 năm tôi lo hết chi tiêu trong nhà vì kiếm tiền nhiều hơn chồng

Chi phí sinh hoạt, tiền học vài trăm triệu một năm của con, tiền nhà, đất, báo hiếu, nuôi em chồng học đại học... tôi đều chủ động lo liệu.

Tôi là một người vợ. Thu nhập và các khoản đầu tư riêng của tôi hiện cao gấp nhiều lần thu nhập của chồng. Anh làm kinh doanh tự do, thu nhập bấp bênh, có tháng tốt, có tháng gần như không có gì. Nhưng suốt gần 15 năm bên nhau, tôi chưa bao giờ hỏi chồng kiếm được bao nhiêu hay đòi anh phải đưa một khoản cố định hàng tháng. Tôi để anh tự ý thức và chủ động trong việc chia sẻ tài chính, dù anh đưa ít hay nhiều, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và trân trọng.

Phần lớn chi phí sinh hoạt và các khoản lớn trong gia đình, từ tiền học của con (bé học trường quốc tế, mỗi năm vài trăm triệu), tiền nhà, đất, phụ giúp hai bên nội ngoại, đến cả việc nuôi em gái chồng học đại học, tôi đều chủ động lo liệu. Nhiều người nói tôi "thiệt", rằng phụ nữ như vậy là chịu phần thiệt thòi, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi thấy đó là lựa chọn của mình, là cách tôi gìn giữ sự bình yên cho tổ ấm.

Trong gia đình tôi, ai rảnh thì nấu cơm, ai có thời gian thì đưa đón con đi học, không phân biệt việc nhà là của vợ hay của chồng. Có những lúc, tôi phải họp gấp, nhưng nếu chồng vẫn đang bận công việc ngoài, tôi sẵn sàng xin hủy để về kịp đón con. Đối với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vợ chồng đôi khi vẫn bất đồng, nhưng chưa bao giờ thiếu tôn trọng nhau. Tôi luôn tin rằng, tiền bạc tuy quan trọng, nhưng không nên trở thành thước đo quyền lực hay giá trị trong hôn nhân. Khi yêu, tôi không đặt nặng vật chất; và khi bước vào hôn nhân, tôi càng nhận ra: người kiếm được nhiều tiền chưa chắc là người gánh được nhiều trách nhiệm,. Và ngược lại, người kiếm ít hơn không có nghĩa là họ kém giá trị trong mái nhà chung.

Hạnh phúc với tôi đơn giản là mỗi tối cả nhà còn được quây quần, sáng mai vẫn còn được thấy nhau. Tôi hay nghĩ, nếu hôm nay đi ngủ mà sáng mai không còn thức dậy nữa, thì coi như một đời đã trọn. Còn nếu sáng mai vẫn tỉnh dậy, đó là thêm một ngày mới được sống, được yêu thương và chia sẻ.

Nên tôi chọn sống sao cho dù mai là một ngày hay một đời, mình vẫn thấy không lãng phí. Bởi hạnh phúc thật sự đôi khi không nằm ở con số trong tài khoản, mà ở cách hai người cùng nhau gìn giữ sự bình an trong tim.

