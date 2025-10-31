Thông tuyến đường sắt Bắc Nam qua TP Huế

5h hôm nay, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã thông tuyến đường sắt qua các đoạn ngập lụt tại TP Huế, tàu được khai thác ban đầu tốc độ 5 km/h.

Lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết nước đã rút xuống dưới nền đá đường sắt. Một số đoạn bị nước cuốn trôi đá, trơ đường ray. Sau một đêm, đơn vị khẩn trương gia cố, sửa chữa hư hỏng, đến sáng nay đã đảm bảo thông đường, phục vụ chạy tàu qua Huế.

Lúc 6h30, đoàn tàu chở đá từ ga Sỹ Hiền được bố trí vào khu ga Văn Xá để thử đường và bổ sung đá vào các vị trí bị trôi.

Đoàn tàu hàng đầu tiên đi vào khu ga Văn Xá sáng 31/10. Ảnh: VNR

Trước đó lúc 16h ngày 27/10, đoạn đường sắt Bắc Nam qua Huế bị ngập trên đỉnh ray khoảng 0,15-0,2 m, nước tiếp tục dâng cao do mưa lớn nên ngành đã phong tỏa cung đường này. Có thời điểm nước ngập trên đỉnh ray 0,5-0,6 m.

Cũng trong chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu Bạch Hồ và Dã Viên khoảng 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra án ngữ hai cầu Bạch Hổ và Dã Viên, tăng tải trọng cho hai cầu để tránh lũ cuốn trôi.

Đường sắt được gia cố trước khi thông tuyến. Ảnh: VNR

Lúc 10h ngày 29/10, khi nước sông Hương cách đáy dầm cầu 1,2 m, công ty đã cho rút hai đoàn tàu về ga Huế. Tuy nhiên, chỉ 8 tiếng sau, lũ sông Hương lên trở lại, chỉ cách đáy dầm 0,04 m, đơn vị lại phải điều hai đoàn tàu trở lại cầu và di dời đoàn tàu ra khỏi cầu vào sáng 30/10 để phục vụ thông tuyến đường sắt.

Ba ngày qua, tuyến đường sắt Bắc Nam bị ách tắc nên ngành đường sắt đã phải hủy hơn 20 chuyến tàu, chuyển tải bằng đường bộ cho hơn 4.000 hành khách phải dừng tại ga Quảng Trị và ga Hương Thủy.

Đoàn Loan