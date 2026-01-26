Thời trang dự đám cưới trang nhã của Đỗ Thị Hà

Cuối năm 2025, Đỗ Thị Hà dự đám cưới bạn thân ở Hà Nội. Cô chọn váy ren kết hợp voan xuyên thấu ở phần vai, tôn xương quai xanh. Trang phục có giá bình dân khoảng 2,6 triệu đồng. Cô tăng điểm nhấn bằng việc kết hợp chiếc thắt lưng đính đá ánh kim.

Hoa hậu xách túi Lady Dior Mini da Mizard trị giá khoảng 200 triệu đồng. Theo Vogue, thiết kế này ra đời năm 1995, do Gianfranco Ferré sáng tạo và gắn liền với Công nương Diana, trở thành một trong những biểu tượng của nhà mốt Pháp. Cách phối đồ của Đỗ Thị Hà được fan nhận xét phù hợp hình ảnh nhẹ nhàng mà cô theo đuổi nhiều năm qua.