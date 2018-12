Làng Linh Chiểu khôi phục lại giống rau muống tiến vua

Sau 8 năm, giống rau được hợp tác xã nông nghiệp Sen Chiểu khôi phục và nhân trồng hơn 30 ha.

Vùng đất cổ Sơn Tây không chỉ nổi tiếng với nhiều đặc sản như cá chép Cấn Khánh, dơi Sài Sơn, gà mía Đường Lâm…, mà còn có rau muống Linh Chiểu. Giống rau được trồng tại làng Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, nay thuộc huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

Người già trong làng kể lại, vua đi kinh lý qua làng Linh Chiểu và nghỉ trưa tại đây. Người dân nghèo không có sơn hào hải vị, đành dâng Vua món rau muống họ ăn hàng ngày và mong nhà vua xá tội.

Vua ăn thử, khen rau giòn, vị đậm, ngọt và không chát. Từ đó, dân trong vùng chọn những cây rau thân trắng, lá thưa, dâng lên đức vua hàng năm.

Rrau muống tiến Vua trồng tại làng Linh Chiểu.

Trải qua thăng trầm lịch sử, giống rau quý ngày càng mai một. Bên cạnh đó, nước thải từ các nhà làm bún, đậu phụ trên địa bàn gây ô nhiễm, khiến vị ngon của rau giảm dần.

Trước nguy cơ mai một, Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Chiểu quyết định khôi phục giống rau quý nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010. Theo đó, diện tích 2,7 ha đất khu đồng Bưởi thuộc làng Sen Chiểu (cạnh làng Linh Chiểu) được quy hoạch để trồng rau muống.

Qua thời gian khôi phục, đến nay cánh đồng rau muống Sen Chiểu đã mở rộng lên 30 ha. Trong đó có 10ha sản xuất rau theo VietGAP, 20 ha sản xuất an toàn với 257 hộ dân tham gia. Toàn bộ diện tích rau đều do Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Chiểu quản lý và được cấp chứng nhận vùng trồng rau an toàn.

Giống rau tiến vua chịu thời tiết kém hơn các loại muống khác. Rau trồng bằng ngọn, cách nhau 30-40 cm, trồng dày hơn thì rau mọc lên thân sẽ thẳng, ăn không ngon bằng ngọn rau vươn.

Rau ít rễ, kỵ trời lạnh giá, sương mù; gặp thời tiết thất thường dễ thối rễ, chết theo khóm, vì độ bám đất kém. Nông dân phải chọn đất ruộng mềm, bón lớp phân chuồng rồi bừa lại, sau đó mới cấy rau. Sau khi hái hết lượt mới bón lại phân, tro và không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Vào mùa hè, rau cho thu hoạch 2 tháng 3 lứa. Mùa đông, rau chậm phát triển hơn, thu một lứa mỗi tháng, năng suất khoảng 360kg mỗi lứa một sào. Một vụ rau muống cho thu hái khoảng 8 tháng.

Bề ngoài, rau muống tiến vua không khác nhiều so với rau muống thường, khi ăn mới nhận ra sự khác biệt về hương vị, màu sắc. Thân rau màu xanh nhạt, to như chiếc đũa, ngọn vươn dài, lá thưa và nhỏ. Khi luộc ăn giòn, ngọt và có vị bùi. Nước luộc rau màu xanh trong, chứ không xanh đục như rau nhiễm hóa chất, cũng không vàng như muống tía.

Hiện, rau chủ yếu nhập cho các doanh trại quân đội, trường học, nhà trẻ, siêu thị xung quanh thị xã Sơn Tây và một số tỉnh lân cận như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu... Giá trung bình khoảng 7.000 đồng mỗi kg.

Phong Vân