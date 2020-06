Thổ Nhĩ Kỳ tố hồi ký Bolton 'đơm đặt'

Thổ Nhĩ Kỳ nói hồi ký của Bolton chứ nhiều thông tin gây hiểu nhầm, đơm đặt về các cuộc đối thoại giữa Trump với Tổng thống Erdogan.

"Cuốn sách của một cựu quan chức cấp cao Mỹ được xuất bản gần đây chứa đựng thông tin sai, một chiều và đơm đặt về cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Erdogan với Tổng thống Mỹ Donald Trump", Fahrettin Altun, giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, hôm 24/6 đăng trên Twitter.

Altun nói thêm Erdogan và Trump đã nỗ lực rất nhiều để hàn gắn quan hệ hai nước và ông chủ Nhà Trắng đã "lắng nghe một đồng minh NATO quan trọng nhiều hơn một số chính quyền trước đây".

Fahrettin Altun, giám đốc truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong cuộc họp trực tuyến bàn về Covid-19 hôm 8/4. Ảnh: Daily Sabah.

Trong hồi ký "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), Bolton viết rằng Erdogan đã đưa cho Trump một bản ghi nhớ, trong đó viết rằng ngân hàng quốc doanh Halkbank của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang bị phòng công tố Nam New York điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt Iran, hoàn toàn "vô tội".

"Trump sau đó nói với Erdogan rằng ông ấy sẽ lo liệu mọi thứ, giải thích thêm rằng các công tố viên Nam New York không phải người của ông, mà được bổ nhiệm từ thời chính quyền Obama và vấn đề sẽ được giải quyết khi họ bị người của Trump thay thế", Bolton viết.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước thông báo đã thay thế công tố viên liên bang Geoffrey Berman phụ trách quận Nam New York, người đang điều tra luật sư riêng Rudolph Giuliani của Trump.

Căng thẳng giữa văn phòng của Berman và Bộ Tư pháp Mỹ gần đây gia tăng do nhiều vụ án, trong đó có những cáo trạng nhằm vào ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ Halkbank.

Cuốn hồi ký của Bolton đang thu hút sự chú ý của dư luận khi tiết lộ những thông tin gây chấn động như Trump từng nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử hay ông không có năng lực thực hiện công việc ở Nhà Trắng. Chính quyền Trump đã nỗ lực ngăn cuốn sách được xuất bản nhưng không thành công. Tổng thống Mỹ trước đó đe dọa sẽ truy tố Bolton nếu hồi ký của ông chứa đựng các thông tin mật.