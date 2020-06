Pompeo bênh vực Trump trước hồi ký Bolton

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng hồi ký sắp phát hành của cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton là bịa đặt và gọi ông là "kẻ phản bội".

"John Bolton đang lan truyền những lời nói dối, những sự thật một nửa và nhiều lời dối trá trắng trợn. Thật đáng buồn và đáng lo ngại khi vai trò công khai cuối cùng của Bolton lại là một kẻ phản bội làm tổn hại nước Mỹ bằng cách vi phạm sự tín nhiệm thiêng liêng của ông ta với người dân", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố tại Washington hôm 18/6, đề cập đến cuốn hồi ký sắp phát hành của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ.

"Gửi những người bạn của chúng tôi trên khắp toàn cầu: Các bạn biết rằng nước Mỹ của Tổng thống Trump là một quốc gia thiện lành trên thế giới", Pompeo nói thêm.

Pompeo cho biết ông chưa đọc cuốn "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) của Bolton mà chính quyền Trump đang cố ngăn xuất bản. Tuy nhiên, theo các trích đoạn được nhiều tờ báo lớn tiết lộ, Bolton đã viết rằng Pompeo, một trong những trợ lý hiếm hoi đụng độ công khai với Trump, lại "nói xấu sau lưng" Tổng thống.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton tại Nhà Trắng hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, Bolton viết trong hồi ký rằng ông đã nhận được một bức thư từ Pompeo trong cuộc gặp lịch sử đầu tiên của Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6/2018, trong đó Ngoại trưởng Mỹ viết rằng những gì Trump nói "toàn điều nhảm nhí".

Pompeo đã tới Triều Tiên 4 lần vào năm 2018 để thực hiện chính sách ngoại giao của Trump, người ông luôn ca ngợi xứng đáng với giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, Bolton viết rằng Pompeo hồi tháng 7/2018 cho rằng chính sách Triều Tiên của Trump "không có khả năng thành công".

Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại cuốn hồi ký có chứa một số thông tin mật về an ninh quốc gia, "có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ". Trước đó cùng ngày, Trump tuyên bố Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký về Nhà Trắng.

Bolton nổi tiếng với quan điểm "diều hâu" về Triều Tiên và bị sa thải hồi tháng 9/2019, ngay sau khi Tổng thống Mỹ cùng Ngoại trưởng Pompeo một lần nữa gặp mặt Chủ tịch Kim Jong-un tại Khu phi quân sự Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cho biết ông "bất đồng sâu sắc với nhiều lời khuyên" từ Bolton.

Ngọc Ánh (Theo AFP)