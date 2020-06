Nga phủ nhận Putin có thể 'thao túng Trump'

Điện Kremlin bác tuyên bố của cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng Bolton rằng Tổng thống Nga Putin có thể dễ dàng thao túng người đồng cấp Mỹ.

"Không, Tổng thống Vladimir Putin không thể dễ dàng thao túng Trump", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay cho biết. Phát biểu được đưa ra sau khi tài khoản Twitter của hãng tin Mỹ ABC News dẫn lời cựu cố vấn ninh quốc gia John Bolton cho rằng "Putin nghĩ ông ấy có thể dễ dàng giật dây Trump để phục vụ nhu cầu và lợi ích của mình".

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump gặp mặt bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, tháng 6/2019. Ảnh: Reuters.

Cuốn sách của Bolton mang tên "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng) gây chú ý khi tiết lộ những thông tin như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Simon and Schuster, đơn vị xuất bản cuốn sách, cho biết nó sẽ đề cập chi tiết về quan điểm của Trump với Trung Quốc, Nga, Ukraine, Triều Tiên, Iran, Anh, Pháp và Đức, cung cấp cái nhìn sâu hơn về "quá trình ra quyết định bất nhất, bừa bãi" của Tổng thống Mỹ. "Đây là cuốn sách mà Trump không muốn bạn đọc", Simon and Schuster viết.

Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng xác định bản thảo hiện tại của hồi ký có chứa một số thông tin mật về an ninh quốc gia, nhận định nó có thể "gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ". Trước đó cùng ngày, Trump tuyên bố Bolton có thể bị truy tố nếu tiết lộ thông tin mật trong hồi ký về Nhà Trắng.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)