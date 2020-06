Cố vấn Nhà Trắng bác tin Trump nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chưa từng nghe thấy Tổng thống Trump đề nghị Chủ tịch Trung Quốc tác động để giúp ông tái đắc cử.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình State of Union của kênh CNN, Navarro nói những cáo buộc mà cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhằm vào Tổng thống Donald Trump là "ngu ngốc" bởi ông chủ Nhà Trắng là người rất cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề bất bình đẳng thương mại.

Cố vấn thương mại Mỹ Peter Navarro bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng ba năm ngoái. Ảnh: Reuters.

"Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều gì như vậy. Lúc đó, tôi cũng có mặt trong phòng", ông cho hay, đề cập tới một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo trích đoạn hồi ký của Bolton mang tên "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Căn phòng nơi chuyện đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng), dự kiến xuất bản ngày 23/6, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói rằng Tổng thống Trump đã đề nghị lãnh đạo Trung Quốc giúp đỡ để chiến thắng khi tái tranh cử ghế tổng thống năm 2020. Trích đoạn được các tờ Washington Post, New York Times và Wall Street Journal đăng tải hôm 17/6.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc một năm trước, Tổng thống Trump đã "chuyển nội dung đối thoại sang bầu cử tổng thống Mỹ một cách cừ khôi, ám chỉ khả năng kinh tế của Trung Quốc có thể tác động đến các chiến dịch tranh cử đang diễn ra và đề nghị ông Tập đảm bảo rằng ông sẽ giành chiến thắng", Bolton viết trong hồi ký.

Chính quyền Trump hôm 16/6 đệ đơn kiện Bolton, sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) xác định bản thảo hiện tại của cuốn hồi ký có một số đoạn chứa các thông tin an ninh quốc gia mật, "nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho an ninh Mỹ". Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ đơn kiện.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)