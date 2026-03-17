Thị trường chuỗi đồ uống ở Việt Nam quy mô hơn 1,3 tỷ USD

Việt Nam có thị trường chuỗi cửa hàng cà phê và trà lớn thứ ba Đông Nam Á, đạt quy mô hơn 1,3 tỷ USD, theo Momentum Works.

Theo báo cáo "Chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á 2026" của công ty đầu tư mạo hiểm Momentum Works (Singapore), năm ngoái thị trường chuỗi cà phê Việt có quy mô 725 triệu USD, tăng 27% so với 2023. Đây là tốc độ phát triển cao thứ hai khu vực, chỉ sau Malaysia (34%). Giá trị chuỗi trà đạt 617 triệu USD, tăng 28% so với 2023, sau Thái Lan (38%).

Với kết quả này, xét riêng chuỗi cà phê và trà, Việt Nam có quy mô đứng thứ ba ASEAN, sau Indonesia và Thái Lan.

Tại Việt Nam, các chuỗi cà phê có nhiều cửa hàng nhất là Milano Coffee, Highlands Coffee, Phúc Long, Starbucks, Katinat. Trong đó, Milano sở hữu mạng lưới áp đảo, với khoảng 2.500 cửa hàng toàn quốc, theo thông tin tự công bố.

Đứng thứ hai là Highlands Coffee. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 2025 của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) - doanh nghiệp sở hữu và vận hành Highlands Coffee - chuỗi này có 985 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam, với doanh thu năm ngoái tăng gần 16%.

Ở nhóm kinh doanh trà, ToCoToCo dẫn đầu về số cửa hàng, với gần 1.000 chi nhánh. Kế tiếp là Hồng Trà Ngô Gia, cán mốc 500 điểm bán. Các thương hiệu khác như Gong Cha, Koi Thé, The Alley hay Tiger Sugar sở hữu khoảng 50-70 cửa hàng mỗi chuỗi.

Như vậy, Việt Nam mới có duy nhất Milano Coffee đạt quy mô trên 1.000 cửa hàng dù thị trường đứng thứ ba khu vực. Trong khi đó, ASEAN có 11 chuỗi đồ uống đạt quy mô này, gồm 8 thương hiệu bản địa và 3 quốc tế là Starbucks (Mỹ), Mixue và Bingxue (Trung Quốc).

Quầy pha chế trong Starbucks Reserve Bitexco ngày 18/4/2025.

Hai thương hiệu có "độ phủ" lớn nhất khu vực là Mixue (hơn 4.900 cửa hàng) và Café Amazon (trên 4.400 cơ sở), nhưng đều chịu sự cạnh tranh gay gắt khi thâm nhập Việt Nam. Báo cáo nửa đầu 2025 của Mixue Group - công ty đứng sau chuỗi trà sữa và kem bình dân cùng tên - cho biết họ thu hẹp quy mô ở Việt Nam. Café Amazon thậm chí đã rút lui vào tháng 11/2025, sau 5 năm thâm nhập.

Cũng theo báo cáo của Momentum Works, quy mô thị trường chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á năm 2025 đạt gần 10 tỷ USD. Bà Weihan Chen, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Momentum Works, cho rằng nhiều năm qua, diễn biến thị trường đồ uống của khu vực xoay quanh việc mở rộng cửa hàng và sự xuất hiện các thương hiệu mới.

Trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh sẽ nằm ở khả năng tối ưu hệ thống vận hành, từ chuỗi cung ứng, quy trình tại điểm bán đến hạ tầng số. "Những thương hiệu chiến thắng trong tương lai ngoài có đồ uống ngon, mạng lưới lớn nhất, họ phải sở hữu hệ thống vận hành mạnh", bà Chen nhận định.

Báo cáo cũng chỉ ra những thương hiệu từ Trung Quốc đang trở thành hình mẫu trong xu hướng này. Các chuỗi dẫn đầu áp dụng mô hình vận hành mang tính công nghiệp hơn, gồm tự động hóa, quy trình dựa trên QR và chuẩn bị đồ uống theo dây chuyền, giúp tăng đáng kể công suất và hiệu quả kinh tế trên mỗi điểm bán. Trong khi mỗi ngày một cửa hàng điển hình cung ứng 300-400 ly, các đơn vị dẫn đầu hiện có thể đạt 600-800 ly, thậm chí ghi nhận kỷ lục vượt 9.000 ly.

