Phúc Long báo lãi kỷ lục từ khi về tay Masan

Chuỗi trà và cà phê Phúc Long lãi sau thuế kỷ lục 195 tỷ đồng trong năm 2025 nhờ tăng mảng giao hàng, bán bánh và làm mới thương hiệu.

Theo báo cáo tình hình kinh doanh mới đây của Tập đoàn Masan (MSN), công ty con Phúc Long Heritage - đơn vị sở hữu chuỗi trà và cà phê cùng tên, ghi nhận doanh thu quý IV/2025 đạt 518 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 100 tỷ đồng, cải thiện hơn 12%. Cả hai chỉ tiêu này đều đạt mức cao kỷ lục từ khi chuỗi này được MSN hợp nhất từ đầu năm 2022.

Lũy kế cả năm 2025, Phúc Long có doanh thu đạt 1.891 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm trước đó. Đây cũng là mức cao nhất từ khi công bố thông tin. Tuy nhiên so với kế hoạch doanh thu cả năm dự kiến đạt 1.910-2.200 tỷ đồng, họ chưa hoàn thành mục tiêu.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) cao gấp 1,6 lần cùng kỳ, đạt 195 tỷ đồng. Đây cũng là con số lớn nhất của Phúc Long từ khi về tay Masan. Biên lợi nhuận ròng ở mức trên 10%, tức bán ra 10 đồng, họ lãi được 1 đồng.

Ban lãnh đạo lý giải kết quả kinh doanh cải thiện nhờ số lượng đơn hàng giao tăng, giá trị hóa đơn trung bình từ nhóm sản phẩm thực phẩm cao hơn và doanh thu trung bình mỗi ngày trên cùng cửa hàng cải thiện sau chiến dịch định vị thương hiệu trong năm qua.

Phúc Long cho biết doanh thu từ nhóm sản phẩm thực phẩm, bao gồm bánh mì, bánh ngọt, kem và sữa chua, duy trì đà tăng trưởng mạnh, tăng 39,5% so với cùng kỳ trong năm 2025. Tính đến cuối năm, nhóm thực phẩm chiếm gần 8% doanh thu bán lẻ.

Doanh thu từ kênh giao hàng cũng cao hơn cùng kỳ 35%, đóng góp tới hơn 31% doanh thu bán lẻ. Trong năm 2025, Phúc Long có 19 cửa hàng mới, nâng tổng số điểm bán độc lập (ngoài hệ thống WinMart) lên 202 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh thu bình quân mỗi ngày trên cùng cửa hàng đạt 22,8 triệu đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Masan lần đầu rót vốn vào Phúc Long hồi tháng 5/2021. Khi đó, doanh nghiệp này chi 15 triệu USD để nắm 20% cổ phần, với định giá 75 triệu USD. Chỉ một năm sau đó, định giá của Phúc Long tăng gấp 6 lần lên gần 450 triệu USD, sau khi Masan chi hơn 6.100 tỷ đồng để mua thêm 65% cổ phần.

Tập đoàn này kỳ vọng đưa Phúc Long thành công ty trà và cà phê số một Việt Nam nhờ đà tăng tốc mở mới điểm bán. Để đạt mục tiêu, ban đầu định hướng của họ mở rộng 1.000 mô hình ki-ốt tích hợp vào hệ thống Winmart. Tuy nhiên, chiến lược này đã được Masan thừa nhận trong báo cáo thường niên 2022 rằng "không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu". Họ đóng cửa hàng trăm ki-ốt từ nửa cuối năm 2022 và chuyển sang tập trung vào các cửa hàng đại diện thương hiệu (flagship).

Từ năm 2023, quá trình tái cấu trúc Phúc Long từng được các đơn vị phân tích xem là một điểm có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của mảng hàng tiêu dùng và cả Tập đoàn Masan. Ngoài ra, chuỗi còn chịu ảnh hưởng thêm bởi xu hướng cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong lần ra mắt nhận diện mới, bà Patricia Marques, Tổng giám đốc Phúc Long Heritage, ví Phúc Long như người trẻ khoảng 30 tuổi, năng động, từng trải qua khó khăn như bao người khác. Tuy nhiên, bà tin chuỗi đã vượt qua và "trở nên mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đón nhận điều mới".

Năm nay, Phúc Long đặt mục tiêu đạt doanh thu tăng trong khoảng 22-32%, tương ứng mức 2.300-2.500 tỷ đồng. EBITDA dự kiến cải thiện 5-15% lên khoảng 370-418 tỷ đồng.

Chuỗi này chọn tiếp tục nâng tỷ trọng nhóm thực phẩm lên khoảng 11% doanh thu. Đồng thời, Phúc Long cũng sẽ mở rộng tại Hà Nội với 40-50 cửa hàng mới, cải thiện doanh thu bình quân mỗi ngày và thời gian hoàn vốn.

