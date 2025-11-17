Highlands Coffee lãi cao nhất hai năm qua

Highlands Coffee, chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam, có lãi EBITDA hơn 297 tỷ đồng trong quý III, mức cao nhất hai năm qua.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III của Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC) - công ty mẹ Highlands Coffee - cho thấy chuỗi cà phê này có lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt khoảng 666 triệu peso (tương đương hơn 297 tỷ đồng). Mức này tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là EBITDA cao nhất của Highlands Coffee kể từ quý III/2023 - lần đầu JFC tách bạch số liệu của chuỗi cà phê này trong báo cáo kết quả kinh doanh.

Chuỗi đóng góp gần 29% vào EBITDA của mảng cà phê và trà của Jollibee Foods Corporation. Nếu tính trên toàn tập đoàn, Highlands Coffee góp gần 6,1%.

Lợi nhuận cải thiện khi doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng (same-store sales) tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số này chỉ tính trên các quán đã hoạt động ít nhất 15 tháng, không tính các điểm mở mới.

Lũy kế 9 tháng, Highlands Coffee đạt EBITDA khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5%. Báo cáo không thuyết minh cụ thể doanh thu.

Kết quả kinh doanh của Highlands Coffee có phần tích cực hơn mặt bằng chung toàn thị trường. Báo cáo của iPOS - nền tảng cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 100.000 doanh nghiệp nhà hàng và quán cà phê - cho thấy doanh thu toàn ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) trong 6 tháng đầu năm đạt 406.100 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với con số 403.900 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy dù thị trường đang thu hẹp về số lượng, người tiêu dùng Việt về cơ bản không cắt giảm chi tiêu cho F&B.

Thay vào đó, sự tăng trưởng chậm lại phản ánh sức mua phục hồi chưa như kỳ vọng. Báo cáo cũng chỉ ra, các dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán hay 30/4-1/5 không tạo ra cú hích doanh thu như mong đợi, cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên ăn ngoài. iPOS cho rằng thị trường đang bước vào một giai đoạn "thanh lọc khốc liệt", tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp và đặt ra những bài toán chiến lược đầy thách thức về chi phí và giá bán.

Bên ngoài một cửa hàng Highlands Coffee tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Highlands Coffee

Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối tháng 9, công ty này sở hữu 928 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành và nhượng quyền. 9 tháng đầu năm, họ mở mới 109 cửa hàng nhưng cũng đóng cửa 31 điểm bán.

Thương hiệu Highlands Coffee ra đời năm 1999, khởi đầu với sản phẩm cà phê đóng gói tại Hà Nội. Năm 2002, thương hiệu này bắt đầu mở rộng sang mô hình chuỗi cà phê với quán đầu tiên tại TP HCM. Kể từ đó, chuỗi không ngừng phát triển, trở thành thương hiệu cà phê nổi tiếng, không chỉ hoạt động trong nước mà còn lấn sang thị trường quốc tế.

Năm 2012, Highlands Coffee được mua lại bởi Jollibee Foods Corporation - một tập đoàn nhà hàng tại Philippines. Chia sẻ với VnExpress hồi tháng 4, nhà sáng lập kiêm CEO David Thái khẳng định chuỗi cà phê này vẫn là một doanh nghiệp Việt Nam, Jollibee chỉ đồng hành dưới vai trò nhà đầu tư và cố vấn chiến lược, không tham gia vào vận hành hàng ngày của hoạt động kinh doanh. Việc quản lý vận hành và quản trị nhân sự Highlands Coffee đều dưới sự lãnh đạo của ông David Thái.

CEO này cho rằng kết quả kinh doanh khả quan của họ đến từ việc thấu hiểu mô hình kinh doanh và tập trung vào khách hàng, định vị rõ ràng dịch vụ mà họ cung cấp, về sản phẩm, giá cả, khẩu vị... Chuỗi cũng nghiên cứu cách xây dựng một quy trình tối ưu và chuẩn bị đủ nguồn lực để triển khai. Sau khi có được mô hình kinh doanh bài bản, công ty cứ thế nhân rộng lên. Chuỗi này tập trung vào hương vị, dành nhiều nguồn lực cho đổi mới sản phẩm trước khi đầu tư cho marketing.

Thời gian tới, ông David Thái nói sẽ mang Highlands Coffee lên thị trường chứng khoán Việt Nam; tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Các công ty chứng khoán và đơn vị phân tích dự đoán thương vụ này sẽ nằm trong làn sóng niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) giai đoạn 2026-2027.

Tất Đạt