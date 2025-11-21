Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam

Sau 5 năm thâm nhập, Café Amazon - chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan - đã dừng hoạt động tại Việt Nam từ tuần này.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 11/2020, chuỗi Café Amazon từ Thái Lan vừa có ngày hoạt động cuối hôm 18/11.

Một nhân sự cấp quản lý của chuỗi xác nhận với VnExpress rằng hệ thống cửa hàng đã dừng đón khách. Tuy nhiên, việc phát ngôn chính thức về việc rút khỏi thị trường thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu thương hiệu ở Thái Lan.

Theo ghi nhận thực tế, các cửa hàng của Café Amazon tại TP HCM đều đã tháo bảng hiệu, trả mặt bằng, với một số nơi đổi sang khách thuê mới. Trên kênh trực tuyến, hệ thống trả lời tin nhắn tự động của trang mạng xã hội (fanpage) thương hiệu tại Việt Nam cũng thông báo "đã chính thức ngưng hoạt động".

Một cửa hàng của Café Amazon khi còn hoạt động tại TP HCM. Ảnh: Fanpage Café Amazon Việt Nam

Động thái chính thức rút lui khỏi Việt Nam của Café Amazon đã được dự đoán trước. Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Bangkok đầu tháng 10, Central Plaza Hotel Public Company Limited (Centel) nêu quyết định giải thể ORC Coffee Passion Group (ORCG) - công ty vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (công ty con Centel) nắm 40% cổ phần và PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con PTT Oil and Retail Business - nắm 60%. Centel nêu lý do rút khỏi Việt Nam nhằm "tái định hướng ưu tiên kinh doanh" và thích ứng với những thách thức của thị trường. Tính đến 31/8, Centel đã đầu tư 1,72 triệu USD vào liên doanh này.

Café Amazon gia nhập thị trường Việt Nam tháng 11/2020, với cửa hàng đầu tiên đặt tại TP HCM. Không gian quán bày trí phong cách "ốc đảo tươi mát" giống ở Thái Lan. Tuy nhiên, để phù hợp khẩu vị, menu thức uống đã có điều chỉnh. Bên cạnh cà phê, trà sữa theo phong cách Thái, chuỗi còn bán cà phê pha theo kiểu Việt Nam, các loại trà và thức uống theo mùa.

Tại thời điểm rút lui, Café Amazon đang có khoảng 12 cửa hàng, chủ yếu tập trung ở TP HCM, cùng số ít ở Cần Thơ, Đồng Tháp (khu vực Tiền Giang cũ), Vĩnh Long (khu vực Bến Tre, Trà Vinh cũ). Con số này thấp hơn mục tiêu ban đầu đề ra và khiêm tốn so với các chuỗi cà phê phổ biến hàng đầu Việt Nam.

Dù là chuỗi lớn nhất Thái Lan nhưng Café Amazon chứng kiến vị thế áp đảo của các chuỗi nội địa và quốc tế khác tại thị trường Việt Nam như Highlands Coffee, Phúc Long, Katinat, Trung Nguyên Legend Café, Starbucks...Trong đó, Highlands Coffee hiện là chuỗi cà phê lớn nhất, sở hữu 928 quán tính đến cuối tháng 9. Chuỗi này cũng vừa có quý III ghi nhận lãi cao nhất hai năm qua.

Trên phạm vi khu vực, Cafe Amazon vẫn là một trong những chuỗi cà phê lớn nhất châu Á, với hơn 5.000 cửa hàng. Phần lớn trong số này đặt tại quê nhà, chủ yếu theo mô hình mở tại các trạm xăng, là lợi thế mà chuỗi không có ở Việt Nam.

Theo thông tin từ tờ Inside Retail Asia, Café Amazon đã bán được hơn 107 triệu tách cà phê trong quý II năm tài chính 2025, tăng gần 5% so với cùng kỳ 2024 ở tất cả thị trường. Chuỗi đang chuyển hướng tập trung sang Lào, Philippines, Nhật Bản, Oman và Bahrain thông qua mô hình nhượng quyền.

