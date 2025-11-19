Chuỗi trà sữa Mixue lần đầu cắt giảm cửa hàng ở Việt Nam

Nửa đầu năm, Mixue lần đầu cắt giảm những điểm bán không hiệu quả ở Việt Nam và Indonesia, góp phần giúp lợi nhuận ròng tăng hơn 44%.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh bán niên, Mixue Group - công ty đứng sau chuỗi trà sữa và kem bình dân cùng tên - cho biết đã đạt doanh thu hơn 14,87 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 56.000 tỷ đồng), tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt gần 2,72 triệu nhân dân tệ (hơn 10.200 tỷ đồng), tăng 44,1%.

Chuỗi F&B lớn nhất thế giới này cho biết kết quả khả quan đến từ việc duy trì quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Họ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chuỗi cung ứng, xây dựng sở hữu trí tuệ thương hiệu và tối ưu hóa vận hành cửa hàng, hướng đến việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá trị và mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Trong đó tại thị trường quốc tế, Mixue Group lần đầu công bố đã thực hiện cắt giảm cửa hàng trong 6 tháng đầu năm tại Việt Nam và Indonesia - hai thị trường nước ngoài lớn nhất của họ. Công ty tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động của các cửa hàng hiện hữu để hỗ trợ hoạt động bền vững và ổn định.

Mixue không thuyết minh rõ số lượng cửa hàng ở từng nước mà chỉ cho biết đang có hơn 4.700 điểm bán bên ngoài Trung Quốc vào cuối tháng 6. Con số này giảm khoảng 162 cửa hàng so với cuối năm 2024.

Chuyên trang theo dõi các doanh nghiệp Trung Quốc KrAsia dẫn lời Cai Weimiao, giám đốc điều hành và người đứng đầu mảng chuỗi cung ứng, xác nhận Mixue đã đóng cửa các điểm bán hoạt động kém hiệu quả ở Indonesia và Việt Nam. Ngoài ra trong chiến lược tái cấu trúc mạng lưới, họ cũng di dời các địa điểm chưa hợp lý. Ông cho biết những cửa hàng được chuyển sang vị trí mới đều ghi nhận doanh số trung bình mỗi ngày tăng hơn 50%.

Song song đó, Mixue cũng đưa nhân viên nước ngoài sang Trung Quốc để đào tạo từ cuối năm 2024. Năm nay, công ty có kế hoạch thành lập một trung tâm hỗ trợ kinh doanh toàn cầu để tăng cường các hoạt động vận hành phía sau (back-end).

Còn tại Trung Quốc, Mixue liên tục phát triển mạng lưới và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường cấp thấp, đồng thời nâng cao chất lượng vận hành cửa hàng trên toàn hệ thống. Tính đến cuối tháng 6, họ có mạng lưới gần 48.300 cửa hàng khắp Trung Quốc.

Một trong những sản phẩm giá rẻ bán chạy của Mixue. Ảnh: Mixue Việt Nam

Mixue từng công bố mỗi ngày toàn hệ thống bán ra khoảng 5,8 tỷ ly nước. Các sản phẩm nổi bật gồm nước chanh, kem, trà sữa và trà trái cây có giá khoảng 10.000-30.000 đồng ở Việt Nam. Công ty cho biết có thể giữ giá ở mức thấp nhờ tự chủ toàn bộ chuỗi cung ứng. Họ đảm nhiệm từ khâu sản xuất nguyên liệu đến hậu cần, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng. Phần lớn doanh thu của công ty đến từ việc bán trang thiết bị nhà bếp cùng với nguyên liệu thực phẩm cho các bên tham gia nhượng quyền.

Nửa đầu năm nay, họ tập trung xây dựng biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tối ưu hóa hiệu quả. Chuỗi cũng triển khai các hệ thống quản lý vận hành tiêu chuẩn hóa, cho phép tăng trưởng theo mô hình nhượng quyền một cách lành mạnh và bền vững hơn.

Nhà sáng lập Mixue là Zhang Hongchao (Trương Hồng Siêu) - doanh nhân sinh năm 1977 và đã gầy dựng thương hiệu này từ năm 21 tuổi. Thời gian sau, công ty có sự tham gia của người em ruột Zhang Hongfu (Trương Hồng Phủ). Cả hai anh em nhà họ Trương đều trở thành tỷ phú nhờ chuỗi F&B này.

Tại Việt Nam, Mixue gia nhập thị trường năm 2018. Thời gian đầu, họ tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, sau đó dần điểm danh tại nhiều tỉnh, thành khắp cả nước. Theo bản cáo bạch để xin IPO lên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong hồi đầu năm, Việt Nam có 1.304 cửa hàng tính đến cuối tháng 9/2024, chỉ xếp sau Trung Quốc và Indonesia. Điều này giúp Mixue trở thành chuỗi F&B lớn nhất cả nước.

Theo số liệu của Vietdata, thương hiệu này có doanh thu tại Việt Nam gần 1.260 tỷ đồng trong năm 2023, tăng gấp 2,6 lần so với năm trước đó. Chuỗi này cũng có lợi nhuận sau thuế cách biệt thị trường với 204 tỷ đồng, tăng 3 lần sau một năm.

Động thái cắt giảm cửa hàng của Mixue tại Việt Nam không nằm ngoài xu hướng chung toàn thị trường. Báo cáo của iPOS - nền tảng cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 100.000 doanh nghiệp nhà hàng và quán cà phê - cho thấy Việt Nam có khoảng 299.900 cửa hàng F&B tính đến cuối tháng 6/2025, giảm 7,1% so với năm 2024. Trong đó, cả Hà Nội và TP HCM đều ghi nhận giảm trên 11%. iPOS cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn "thanh lọc khốc liệt", tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp và đặt ra những bài toán chiến lược đầy thách thức về chi phí và giá bán.

Tất Đạt