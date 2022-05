Thí sinh Miss Universe Vietnam đọ khả năng hùng biện

Thảo Nhi Lê, Hoàng Yến, Thủy Tiên... thể hiện khả năng tiếng Anh qua thử thách tranh biện gay cấn ở Miss Universe Vietnam 2022.

Ở tập sáu chương trình truyền hình thực tế "Tôi là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", lên sóng tối 21/5, thí sinh hai đội Kim Duyên và Mâu Thủy bước vào thử thách iTalk Challenge - trao đổi về một chủ đề, thể hiện quan điểm cá nhân. Natalie Glebova - Miss Universe 2005, siêu mẫu Vũ Hà Anh, á hậu Vũ Hoàng My, ông Tim Dương - cố vấn đầu tư cuộc thi, ông Brendan Timothy Contter - giám khảo chuyên môn cùng tham gia chấm vòng này.

Lê Thảo Nhi và Nguyễn Hoàng Yến tranh biện tiếng Anh Phần đối thoại tiếng Anh của Lê Thảo Nhi và Nguyễn Hoàng Yến. Video: Miss Universe Vietnam Cặp đấu Lê Thảo Nhi và Nguyễn Hoàng Yến nhận chủ đề Identity crisis (Khủng hoảng bản sắc). Lê Thảo Nhi nói cô từng hoang mang không biết bản thân là cô gái Đức hay Việt Nam vì sinh trưởng ở nước ngoài. Theo thời gian, cô nhận ra quan trọng là việc tự tạo nên giá trị, sống theo cách mình muốn. Nguyễn Hoàng Yến nói về trải nghiệm từng đi 13 quốc gia, gặp nhiều người. Cô muốn giúp đỡ những người khó khăn - cũng là lý do đến với cuộc thi. Giám khảo Vũ Hoàng My đánh giá phần đối đáp của hai thí sinh gay cấn. Kết quả, Lê Thảo Nhi mang về điểm số đầu tiên cho đội Kim Duyên. Thí sinh chuyển giới Đỗ Nhật Hà tại thử thách tranh biện tiếng Anh. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Với chủ đề Courage to change (Can đảm để thay đổi), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (đội Kim Duyên) kể chuyện từng nặng 90 kg, bị miệt thị ngoại hình. Cô đã can đảm thay đổi, vượt qua sợ hãi. Vũ Quỳnh Trang (đội Mâu Thủy) cho biết bản thân từng hủy các dự án về giáo dục trực tiếp để tổ chức những lớp học kỹ năng giao tiếp trực tuyến nhằm ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19, gửi thông điệp "cùng đứng lên, chúng ta có thể làm mọi thứ". Kết quả, Thủy Tiên chiến thắng.

Nguyễn Anh Khuê là người giúp đội Mâu Thủy lấy lại tinh thần với chiến thắng thuyết phục trước Đỗ Nhật Hà. "Giải phóng bản thân nghĩa là vượt qua những định kiến ngăn cản bạn được là chính mình" là thông điệp cô gửi gắm qua chủ đề Free Yourself (Giải phóng bản thân).

Cặp đấu Nguyễn Thị Phương Thảo - Đỗ Trịnh Quỳnh Như có phần thi đấu bất phân thắng bại qua chủ đề Using Social Media Effectively (Dùng mạng xã hội hiệu quả), khiến ban giám khảo phải cho cả hai cùng điểm. Nguyễn Thị Phương Thảo nói mình đã học hỏi được nhiều từ mạng xã hội. Đỗ Trịnh Quỳnh Như cho rằng mạng xã hội là nền tảng giúp mọi người vượt qua khó khăn giữa Covid-19.

Phần tranh biện tiếng Anh của Nguyễn Thị Phương Thảo - Đỗ Trịnh Quỳnh Như Phần thi của Phương Thảo - Quỳnh Như ở tập 6. Video: Miss Universe Vietnam Các thí sinh còn lại lần lượt khiến giám khảo bất ngờ, thích thú khi hùng biện các từ khóa Work - Life balance (Cân bằng công việc và cuộc sống), Make it possible (Tạo nên điều có thể), Great Opportunities (Cơ hội tuyệt vời), Climate Change (Biến đổi khí hậu), Year of Healing (Năm của sự chữa lành). Nguyễn Thị Hương Ly là người duy nhất được giám khảo Natalie Glebova tặng một cuốn sách vì quá thích phần trả lời. Tuy nhiên, không ít thí sinh thể hiện sự bối rối, thiếu tự tin khi phải sử dụng tiếng Anh. "Hoa khôi bóng chuyền" Đặng Thu Huyền - gương mặt nhận vé vàng ở vòng casting - khiến giám khảo Hà Anh phải động viên vì đánh mất năng lượng. Thí sinh Lê Thị Trúc Đào được Mâu Thủy nhắc nhở cần cố gắng hơn, nếu không sẵn sàng nên nhường cơ hội cho người khác. Kết quả chung cuộc, đội Mâu Thủy giành chiến thắng, bảo toàn được thành viên trong đội. Kim Duyên phải chọn ra 10 thí sinh vào phòng đánh giá và loại. Trước khi bước vào tập sáu, ban tổ chức công bố chủ nhân bảy tấm vé bạc đến từ các giám khảo, cứu các thí sinh bị loại ở các tập trước, gồm Hồ Nguyễn Quỳnh Anh, Lý Tú Chi, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Lê Thị Trúc Đào, Lê Phan Hạnh Nguyên, Đặng Thị Hồng Anh, Đàng Vương Huyền Trân. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chủ đề Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam, tổ chức từ ngày 22/2 đến 17/6, chung kết diễn ra ở TP HCM.

