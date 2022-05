Cô gái cao 1,64 m thắng thử thách Miss Universe Vietnam

Nguyễn Hoàng Yến - thấp nhất cuộc thi - thắng tập 4 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" nhờ vốn kiến thức, tiếng Anh tốt.

Ở tập truyền hình thực tế tối 7/5, đội huấn luyện viên Mâu Thủy giành chiến thắng trước Kim Duyên sau thử thách tranh biện theo nhóm. Á hậu chọn 10 thí sinh xuất sắc của đội, tiếp tục một thử thách để xác định người chiến thắng, gồm Hoàng Như Mỹ, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Thị Hương Ly, Vũ Thanh Phương, Bùi Thị Linh Chi, Nguyễn Võ Ngọc Anh, Nguyễn Anh Khuê, Đỗ Trịnh Quỳnh Như, Vũ Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Lệ Nam.

Hoàng Yến ở lớp học rèn kỹ năng, tác phong khi trả lời phỏng vấn cùng Hoàng Thùy, Vũ Hoàng My ở tập 4. Ảnh: Miss Universe Vietnam

10 cô gái được chia thành năm cặp, mỗi người nhận một món đồ kèm theo hashtag tương ứng. Họ phải vận dụng sự sáng tạo, kết nối thông tin để tạo thành câu chuyện, đưa ra quan điểm cá nhân.

Hoàng Yến nhận sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ và cụm từ #WellnessJourney (Hành trình sức khỏe). Cô nói phụ nữ Việt Nam hiện còn ngại, dè chừng trong việc tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ vùng kín. Từng sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, cô so sánh giữa nữ giới phương Tây và trong nước để thấy sự khác biệt. Thí sinh đưa ra thông điệp: Phụ nữ cần hiểu, yêu thương, chăm sóc bản thân hơn. Ở xã hội phát triển, việc chia sẻ vấn đề thầm kín của nữ giới dưới góc nhìn văn minh cần được nhân rộng thông qua các hình thức như tạo video gần gũi, có độ lan tỏa.

Á hậu Hoàng Thùy nhận xét: "Cách bạn đưa ra vấn đề và giải quyết rất thuyết phục. Khả năng tiếng Anh cũng rất tốt". Giám khảo Vũ Hoàng My nói: "Kỹ năng nói của bạn tốt, lập luận chặt chẽ, vốn kiến thức đáng mơ ước".

Nguyễn Hoàng Yến 24 tuổi, đến từ Quảng Ngãi, hiện làm công việc cố vấn chiến lược kinh doanh. Cô là một trong bảy thí sinh từng nhận vé vàng từ giám khảo tại vòng sơ tuyển, vào thẳng Top 71. Hoàng Yến từng đến 13 quốc gia, làm việc tại châu Âu nên khả năng ngoại ngữ lưu loát. Ở casting, khi trưởng ban giám khảo yêu cầu "nói với thế giới một điều về Việt Nam", Hoàng Yến phát biểu bằng tiếng Anh: "Là thí sinh có chiều cao thấp nhất cuộc thi, nhưng bạn biết không, tôi chưa bao giờ thất vọng về khả năng của mình. Tôi đến đây để đại diện cho trí tuệ, con người và khát vọng của con người Việt Nam. Đây là lý tưởng của tôi".

Hoàng Yến (trái) và Lệ Nam khi được công bố là thí sinh thắng tập 4. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Đồng chiến thắng với Hoàng Yến ở tập này là Nguyễn Thị Lệ Nam. Cô nhận tờ đơn xin ly hôn kèm hashtag #SelfDefense (Quyền tự vệ). Thí sinh nói về vết sẹo trên tay mẹ do bạo lực gia đình gây nên. Cô kể tuổi thơ từng nhiều lần chứng kiến cảnh ba đánh đập mẹ. Cô nói nếu ngày xưa biết sớm có giấy ly hôn, cô sẽ đưa mẹ để sớm giải thoát cuộc sống bất hạnh. Qua câu chuyện cá nhân, Lệ Nam muốn truyền tải thông điệp: Phụ nữ có quyền tự do quyết định cuộc đời và hạnh phúc của bản thân, thay vì tìm kiếm sự thương hại. Giám khảo Vũ Hoàng My khen cô dẫn dắt câu chuyện chân thật, cảm động, biết cách truyền cảm hứng.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Lệ Nam, sinh năm 1996, ở Tiền Giang, là chị gái của người đẹp Nam Em. Lệ Nam từng tham gia cuộc thi Duyên dáng Bolero 2018, The Face 2018, đoạt quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam cùng năm.

Với kết quả thua, huấn luyện viên Kim Duyên chọn 10 thí sinh của đội bước vào vòng loại trừ. Trong 45 giây, các thí sinh trả lời câu hỏi từ các giám khảo với chủ đề "Woman leadership". Chung cuộc, năm thí sinh bị loại gồm: Phạm Thị Minh Huệ, Đặng Vương Huyền Trân, Hoàng Thị Thanh Dược, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Lý Tú Chi. Sau tập bốn, số thí sinh tiếp tục đồng hành cuộc thi còn 58.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay có chủ đề "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam", tổ chức từ ngày 22/2 đến 17/6, chung kết diễn ra ở TP HCM.

Tân Cao