Bảy người đẹp vào thẳng Top 71 Miss Universe Vietnam

Đỗ Nhật Hà, 26 tuổi, đến từ TP HCM. Cô được ban tổ chức trao vé vàng, trở thành thí sinh chuyển giới duy nhất vào Top 71. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi có trường hợp đặc cách này. Thí sinh sẽ đi tiếp ở cuộc thi ở vai trò khách mời danh dự, không tranh các vị trí Top 10, Top 5, á hậu, hoa hậu do không hợp quy chế.

Cô tên khai sinh là Đỗ Nhật Tân, tốt nghiệp Đại học Hoa Sen, cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt 87-63-93 cm. Năm 20 tuổi, Nhật Tân nuôi tóc dài, tiêm hormone nữ và sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính. Năm 2018, cô chiến thắng cuộc thi "The Tiffany Vietnam 2018", trở thành thí sinh Việt Nam tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019, vào top 6 chung cuộc.