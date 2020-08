'The Umbrella Academy': Đội siêu nhân thiếu thốn tình thương

Sở hữu siêu năng lực và tính cách khác biệt, các thành viên đội anh hùng Umbrella Academy có điểm chung là căm ghét cha nuôi Reginald Hargreeves.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Ra mắt cuối tháng 7, phần hai The Umbrella Academy hiện là một trong những series được quan tâm nhất. Nội dung dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Gerard Way, ca sĩ nhóm My Chemical Romance. Dự án quy tụ Ellen Page (Inception, X-men), ca sĩ Mary J. Blige và dàn sao triển vọng như Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher...

Trailer "The Umbrella Academy" 2 Trailer "The Umbrella Academy" mùa hai. Video: Netflix.

Phiên bản X-men về tình cảm gia đình

20 năm trước, loạt phim X-men mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim siêu anh hùng, khi khai thác cuộc xung đột giữa dị nhân và loài người bình thường. Phim khai thác yếu tố con người trong các siêu anh hùng, tập trung vào những rắc rối họ gặp trong cuộc sống thường nhật hơn là cuộc chiến với ác nhân. Lấy cảm hứng từ đề tài này, The Umbrella Academy xây dựng đội siêu anh hùng trên khía cạnh những đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, không được trải nghiệm tuổi thơ như bạn bè.

Tác phẩm khởi nguồn từ một sự kiện hy hữu, năm 1989, hàng loạt phụ nữ không có dấu hiệu mang thai, bất ngờ vỡ ối và sinh con. Tỷ phú Reginald Hargreeves tìm đến và hỏi mua những em bé đặc biệt này, nhằm xây dựng đội siêu anh hùng của riêng mình. Ông chiêu mộ bảy trên tổng 43 đứa trẻ, đặt tên từ số một đến số bảy, nuôi dưỡng và rèn luyện chúng tại nhà riêng, nơi được đặt tên là học viện Umbrella.

Số một là Luther, siêu khỏe. Số hai - Diego - điều khiển được quỹ đạo bay của các vật anh ném, nổi tiếng với biệt tài phóng dao. Allison - số ba - thôi miên người đối diện bằng lời nói. Số bốn Klause có khả năng giao tiếp với người chết. Số năm Five di chuyển qua không gian và thời gian. Số sáu Ben có thể triệu hồi quái vật xúc tu. Số bảy thời trẻ không có siêu năng lực, nhưng dần phát hiện mình là người mạnh nhất trong số các anh chị em.

Bảy thành viên của học viện Umbrella. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra theo dự định của Reginald Hargreeves. Những đứa bé bất bình trước cách nuôi dạy khuôn phép như kỷ luật quân đội của ông. Đến tuổi trưởng thành, họ lần lượt rời đi, bắt đầu cuộc sống mới với khát vọng được hòa nhập xã hội và quên đi quá khứ thiếu tình thương.

Câu chuyện du hành thời gian

Theo Screenrant, The Umbrella Academy sử dụng học thuyết đa vũ trụ khá giống Avengers: Endgame, nơi thời gian mang tính tương đối. Nhiều vũ trụ khác nhau tồn tại song song, với những sự kiện có thể thay đổi nhờ du hành thời gian.

Các tình tiết trong hai mùa đầu phần lớn được xây dựng dựa trên siêu năng lực của nhân vật số năm. Phần một bắt đầu với việc Reginald Hargreeves bất ngờ qua đời. Lần đầu, các con của ông tụ họp để dự tang. Lúc đó, số năm đã mất tích và số sáu qua đời sau một nhiệm vụ. Số một là người trung thành nhất với Hargreeves, nghi ngờ cha bị giết. Anh kêu gọi các em điều tra nhưng trong thâm tâm nghi ngờ một trong số họ giết cha vì bất đồng lúc nhỏ. Phát hiện suy nghĩ của anh cả, đội Umbrella một lần nữa tan rã.

Nút thắt đầu tiên đến trong đám tang Hargreeves, số năm trở về từ tương lai trong hình trạng cậu bé thiếu niên, nói thế giới sắp diệt vong trong vài ngày tới. Anh nói bị mắc kẹt ở tương lai hàng chục năm sau một lần thử du hành thời gian. Tại đây, anh được mời làm sát thủ cho Commission, một tổ chức điều hành dòng thời gian. Họ thường cử điệp viên du hành thời gian để đảm bảo các sự kiện lịch sử xảy ra đúng trình tự, tránh sự xáo trộn tới tương lai. Trong một nhiệm vụ, anh tìm cách trốn về hiện tại để tìm cách cứu thế giới khỏi diệt vong.

Nhân vật Five mắc kẹt ở tương lai hàng chục năm sau một lần thử du hành thời gian, phát hiện thế giới sắp bị diệt vong. Ảnh: Netflix.

Nhóm Umbrella không hợp tác cùng số năm vì đều muốn quên đi quá khứ thiếu tình thương tại học viện của cha. Họ chán việc phải làm anh hùng, chọn cách sống tiếp cuộc sống bình thường. Cuối phần một, các thành viên dần tìm được tiếng nói chung khi phát hiện số bảy gây ra tận thế. Các anh chị em tìm cách ngăn cản số bảy nhưng không thành công. Trong lúc nguy cấp, số năm nghĩ ra cách đưa các anh chị em trở về quá khứ, tránh tận thế và mở ra phần hai.

Trong phần mới nhất, bối cảnh diễn ra ở nước Mỹ thập niên 1960. Trong lần du hành thời gian trốn tận thế, số năm vô tình đưa từng anh chị em đến các năm khác nhau của thập niên. Họ dần phải làm quen với cuộc sống mới, chấp nhận sự thật không còn người thân bên cạnh. Tuy nhiên, Five tiếp tục được cảnh báo việc họ du hành thời gian một lần nữa gây ra tận thế. Anh đi tập hợp đội siêu anh hùng và tìm cách trở về hiện tại.

Cơn mưa lời khen từ khán giả và giới phê bình

Qua hai mùa, bộ phim hiện đạt điểm đánh giá trung bình 82% độ tươi do giới phê bình chấm và 87% từ khán giả trên trang tổng hợp Rotten Tomatoes. Trong đó, riêng phần hai đạt 90% đánh giá tính cực từ giới chuyên môn và 89% lời khen từ người xem.

Tờ IndieWire nhận xét kịch bản du hành thời gian mở ra nhiều mảnh đất cho êkíp phim thỏa sức sáng tạo. Phần một đặt người xem vào xã hội hiện đại ở thế kỷ 21. Sang phần hai, người xem được sống trong những năm 1960 ở xã hội Mỹ đầy biến động về các cuộc đấu tranh sắc tộc, giới tính. Nhiều chi tiết lịch sử như vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy cũng trở thành nguồn cảm hứng cho kịch bản phim.

Để phù hợp kịch bản có nhiều mốc thời gian khác nhau, đạo diễn kể song song các tình tiết quá khứ và hiện tại nhờ thủ thuật dựng phim. Mỗi khi xuất hiện tình tiết mới, phim được đưa về câu chuyện thì quá khứ để giải thích rõ hơn. Lối kể này thường được sử dụng trong các phim truyền hình Mỹ như Prison Break hay Lost. Cách này cũng giúp The Umbrella Academy kể chi tiết nguồn gốc của nhiều nhân vật mà không gây xao nhãng mạch truyện chính.

Nhóm sát thủ Thụy Điển xuất hiện trong mùa hai. Ảnh: Netflix.

Phần lớn giới phê bình khen ngợi quá trình xây dựng nhân vật của phim. Đạo diễn thành công trong việc tạo điểm nhấn cho từng siêu anh hùng, mỗi người một vẻ. Đặc biệt trong phần hai, Guardian nhận xét tính cách của các nhân vật trở nên sống động hơn khi họ được đặt trong những hoàn cảnh riêng, thay vì sống chung dưới mái nhà học viên Umbrella. Tuyến nhân vật phụ và ác nhân cũng được xây dựng thú vị, gây tò mò cho khán giả. Khâu bối cảnh, phục trang cũng được đầu tư và nhận phản hồi tốt từ người xem. Các phần tiếp theo đầy hứa hẹn với loạt tuyến nhân vật mới được bật mí như thành viên học viện anh hùng Sparrow, người ngoài hành tinh hay nhóm sát thủ người Thụy Điển không rõ nguồn gốc.

Tờ Variety nhận xét The Academy Umbrella có cách kể chuyện chịu ảnh hưởng đậm nét từ đạo diễn Quentin Tarantino, chú trọng vào sự ngẫu hứng và châm biếm. Các siêu anh hùng, thay vì cùng hợp tác để giải quyết vấn đề, thường là nguyên nhân khiến sự việc thêm phức tạp. Những hành động thiếu lý lẽ của họ giúp phát triển mạch phim, theo những hướng mà người xem khó đoán trước.

Tờ Menshealth đánh giá cách chọn nhạc của The Umbrella Academy gợi nhớ những tác phẩm của đạo diễn Mỹ như Pulp Fiction, Kill Bill hay Reservoir Dogs. Đạo diễn áp dụng phương pháp "needle drop", cho nhân vật tự phát ca khúc phù hợp với nội dung phim nhằm đẩy cao cảm xúc của khán giả. Ví dụ, khi nhóm Umbrella cãi vã trong lần tái ngộ ở tập một, số một buồn bã bật ca khúc I Think We're Alone Now, với nội dung những đứa trẻ lúc nhỏ thân thiết nhưng giờ mỗi người một nơi.

Bài hát "I think we're alone now" trong The Umbrella Academy Cảnh phim dùng ca khúc "I Think We're Alone Now". Video: Netflix.

Đạt Phan