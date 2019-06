Ian McKellen (sinh năm 1939) đóng Magneto - dị nhân điều khiển kim loại, bạn bè kiêm đối thủ của Xavier trong nhiều năm. Ngoài series X-Men, ông còn nổi tiếng với vai Gandalf trong loạt phim Lord of the Rings. Tài tử từng nhận hai đề cử Oscar với Gods of Monsters (1998, nam chính) và The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001, nam phụ). Năm 2019, ông tái xuất trong hai phim The Good Liar và Cats.

Ian McKellen công khai đồng tính từ năm 1988, nhiều năm hoạt động vì quyền lợi của cộng đồng LGBT. Từ năm 2006, ông phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt nhưng cho biết đã kiểm soát được bệnh (theo New Zealand Herald). Trên trang cá nhân, ông nói sẽ tổ chức hơn 20 buổi diễn kịch ở London (Anh) năm nay để mừng sinh nhật tuổi 80. Ảnh: Fox, Evening Standard.