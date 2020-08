Loạt series nổi bật tháng 8

Phiên bản "Tây Du Ký" của Australia, "Teenage Bounty Hunters" và "Lucifer" được chờ đợi trong loạt series chiếu mạng vào tháng 8.

The New Legends of Monkey (mùa hai)

Khởi chiếu: 7/8

Series lấy cảm hứng từ bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, do hai hãng phim của Australia và New Zealand hợp tác sản xuất. Kịch bản dựa trên series Saiyūki (1979) của Nhật Bản, từng rất thịnh hành thập niên 1980. Ở phần một, con gái nuôi của Đường Tăng, thực hiện di nguyện của cha tìm chân kinh để nhận sức mạnh thần thánh chiến đấu với quỷ dữ. Cô lấy tên cha là Đường Tăng, đi giải cứu Tôn Ngộ Không bị giam dưới chân núi suốt 500 năm. Sau đó, hai người thu nạp thêm Trư Bát Giới và Sa Tăng (nữ diễn viên Emilie Cocquerel đóng). Phần hai sẽ tiếp tục hành trình chống quỷ dữ của bốn thầy trò.

Dàn diễn viên chính "The New Legends of Monkey". Ảnh: See-Saw Films.

Phần một nhận 100% điểm từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, được nhiều trang phim uy tín như IndieWire, Sydney Morning Herald... đánh giá phim thu hút nhờ những tình tiết hài hước, dàn nhân vật chính có tính cách ngờ nghệch, phù hợp với thị hiếu của đối tượng khán giả nhí.

Wizards: Tales of Arcadia

Khởi chiếu: 7/8

"Wizards: Tales of Arcadia" của đạo diễn Guillermo del Toro. Ảnh: Dreamwork.

Wizards: Tales of Arcadia là phần cuối của bộ ba series hoạt hình Tales of Arcadia do đạo diễn Guillermo del Toro và hãng Dreamwork sản xuất. Lấy cốt truyện về những dũng sĩ và phù thủy, phim theo chân nhóm chiến binh tuổi teen đối đầu các anh hùng và ác nhân trong những câu truyện truyền thuyết thời vua Arthur. Theo NY Times, hai phần đầu Trollhunters và 3Below được đánh giá cao nhờ kịch bản có chiều sâu, hài hước và đậm màu huyền bí.

Ted Lasso (mùa một)

Khởi chiếu: 14/8

Trailer Ted Lasso

Phim đánh dấu sự kết hợp của hai biên kịch Bill Lawrence (Scrubs) và Jason Sudeikis (Saturday Night Live), kể về Ted Lasso - một huấn luyện bóng bầu dục tại Mỹ, được mời sang Anh dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá tại Premier League. Series khai thác những tình huống dở khóc dở cười giữa những điểm chung và khác biệt giữa văn hóa Anh - Mỹ.

Teenage Bounty Hunters (mùa một)

Khởi chiếu: 14/8

Trailer Teenage Bounty Hunters

Phim xoay quanh cặp song sinh Sterling và Blair Wesley, học sinh tại một trường nhà giàu ở phía nam nước Mỹ. Hai cô gái làm quen thợ săn tiền thưởng Bowser Jenkins, tham gia các nhiệm vụ bắt kẻ xấu kiếm tiền. Tờ TVLine nhận định hai nữ chính Anjelica Bette Fellini (The French Dispatch, Gifted) và Maddie Phillips (Supernatural) có ngoại hình sáng, phù hợp với tính cách nổi loạn của nhận vật. Trang Decider nhận định nội dung đậm chất hành động, hài hước dễ được khán giả trẻ đón nhận.

Lucifer (mùa năm, phần một)

Khởi chiếu: 21/8

Diễn viên Tom Ellis trong vai chúa quỷ Lucifer. Ảnh: Waner Bros.

Một nửa số tập của mùa năm Lucifer sẽ lên sóng tháng này. Phim xoay quanh nhân vật chính Lucifer - xây dựng theo mô típ phản ảnh hùng (anti hero) - dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của hãng DC Comics. Chúa quỷ Lucifer bỏ địa ngục đến Los Angeles mở hộp đêm kinh doanh và phải lòng nữ cảnh sát Chloe. Anh trở thành cố vấn cho sở cảnh sát địa phương, giúp đỡ bạn gái chống lại các thế lực ma quỷ. Series nhận 87% lượt đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes. NY Times nhận định Lucifer thu hút được lượng lớn fan trung thành qua bốn mùa.

Đạt Phan