My Chemical Romance tái hợp

Ngày 1/11, trang chủ của My Chemical Romance thông báo ban nhạc sẽ biểu diễn đêm nhạc mang tên Sự trở về tại Los Angeles Mỹ vào cuối tháng 12. Bốn thành viên Ray Toro, Gerard Way, Mikey Way và Frank Iero đều góp mặt và đứng trên sân khấu lần đầu tiên từ khi tan rã năm 2013.

Ban nhạc My Chemical Romance. Ảnh: Rocksound.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ háo hức đón sự trở lại của nhóm và hy vọng các thành viên phát hành sáng tác mới. Tuy nhiên, My Chemical Romance không tiết lộ kế hoạch tương lai.

My Chemical Romance gồm bốn thành viên, do ca sĩ Gerard Way thành lập năm 2001 tại New Jersey, Mỹ. Âm nhạc của nhóm pha trộn giữa alternative, punk rock và pop. Họ phát hành album đầu tiên năm 2002 nhưng thực sự tỏa sáng trong làng nhạc kể từ năm 2004 với album đạt hạng bạch kim Three Cheers for Sweet Revenge và bản hit Helena. My Chemical Romance tiếp tục ghi dấu ấn với The Black Parade năm 2006, giành đĩa bạch kim và gây sốt với các bản hit Welcome to the Black Parade, Teenagers. Sản phẩm gần đây nhất của nhóm phát hành năm 2010 có tên Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

Năm 2008, My Chemical Romance tới Việt Nam và biểu diễn trong chương trình Unite 08 tại Sân vận động Quân khu 7, TP HCM cùng ban nhạc Ngũ Cung và Unlimited.

My Chemical Romance - I Don't Love You My Chemical Romance biểu diễn "I Don't Love You". Video: Youtube.

Đạt Phan (theo CNN)