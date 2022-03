The Batman nhận 'mưa lời khen'

Giới phê bình quốc tế nhận xét "The Batman" của Robert Pattinson là một trong những phim chuyển thể từ truyện tranh hay nhất mọi thời.

Sau những buổi chiếu sớm, bom tấn siêu anh hùng mới nhất của DC hiện đạt điểm tươi 87% từ 194 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. Đa phần khen ngợi tổng thể tác phẩm, từ kịch bản, hình ảnh cho tới âm nhạc và màn thể hiện của dàn diễn viên chính Robert Pattinson, Zoë Kravitz...

Trailer "The Batman" 2021 Trailer "The Batman", khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/3. Video: CGV

Tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự tôn trọng nguyên tác trong khâu xây dựng siêu anh hùng Người Dơi. Cây viết Josh Wilding của Comic Book Movie nhận xét: "Tác phẩm xứng đáng xếp chung với những siêu phẩm cùng thể loại như The Dark Knight, Avengers: Endgame hay Spiderman: No Way Home mới đây. Một bộ phim quyến rũ, tàn khốc và khó quên nhất trong lịch sử dòng điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh". Sheraz Farooqi của Cinema Debate gọi The Batman là "kiệt tác hay bậc nhất của DC từ trước đến nay".

Tờ Reel Talk nói phần thể hiện của Robert Pattinson là phiên bản sát với nhân vật trong truyện nhất. Đạo diễn Matt Reeves để Bruce Wayne có nhiều đoạn độc thoại nội tâm, những cảnh quen chưa từng được đưa vào các phim điện ảnh trước đây. Tác phẩm cũng tuân thủ "luật không sử dụng súng" của Batman khi hoạt động.

Quyết định chọn bối cảnh kịch bản xoay quanh giai đoạn Bruce Wayne mới thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm tạo nên nhiều điểm mới mẻ cho bộ phim so với các tác phẩm trước về Batman. Nhân vật chính được xây dựng giống một công tử nhà giàu hướng nội, đối mặt nhiều vấn để tâm lý thay cho hình ảnh chàng trai nhà giàu ăn chơi và được nhiều phụ nữ vây quanh trước đây. Nhiều nhà phê bình đánh giá The Batman cũng là làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng đang dần đi vào lối mòn. "Tác phẩm giúp người xem cảm thấy đang xem một tác phẩm điện ảnh thực thụ, điều mà từ lâu các phim siêu anh hùng không làm được". Jeffrey Zhang của Strange Harbors viết.

Màn thể hiện của dàn diễn viên nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Cây viết Rob Hunter của Film School Rejects nhận xét: "Màn trình diễn của Robert Pattinson có thể gây tranh cãi. Tuy nhiên, phiên bản Batman giận dữ, luôn sẵn sàng phát điên rất phù hợp với hướng đi của kịch bản". Trang Comic Book Movie nói nhân vật có thể khiến nhiều khán giả liên tưởng đến Joker của Joaquin Phoenix.

Robert Pattinson (trái) và Zoë Kravitz đóng chính "The Batman". Ảnh: Warner Bros

Các nhân vật phụ như Catwoman (Zoë Kravitz đóng), The Riddler (Paul Dano) hay Penguin (Colin Farrell) để lại nhiều ấn tượng. Cây viết Sheraz Farooqi của Cinema Debate nhận xét màn thể hiện của Kravitz là phiên bản Miêu Nữ hay nhất anh từng xem. Trong khi đó, Paul Dano và Colin Farrell thành công trong việc vào vai những tên phản diện xứng tầm để đối đầu Người Dơi của Pattinson. Tờ Groucho Reviews so sánh màn so tài của The Riddler và Batman trong phim gợi nhớ tới cuộc đấu trí giữa Joker - Batman trong The Dark Knight (2008).

Khâu hình ảnh, âm thanh là điểm sáng của phim. Tờ Screen Rant khen ngợi Greig Fraser đã làm rất tốt khâu quay phim: "Cách êkíp chơi đùa với ánh sáng và những mảng tối tạo nên khung hình giàu tính thẩm mỹ và đầy chất nghệ thuật. Đồng thời, bối cảnh thành phố Gotham cũng hiện lên đầy sống động". Trong khi đó, trang Black Girl Nerds ví phần nhạc như một nhân vật phụ giúp đạo diễn Matt Reeves kể câu chuyện phim. Album soundtrack The Batman cũng được dự đoán là ứng viên sáng giá cho mùa giải thưởng năm tới.

The Batman là bản điện ảnh mới nhất của DC về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của vũ trụ này. Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khiBen Affleck chia tay vai diễn. Dựa trên thuyết Đa vũ trụ của DC, tác phẩm không liên quan đến nhân vật của Afleck trong các phim như Justice League. The Batman có thời lượng gần ba tiếng, chọn thời điểm khoảng hai năm sau khi Bruce Wayne bắt đầu đeo mặt nạ và chiến đấu với tội phạm. Lúc này, tại Gotham, nhiều người vẫn sợ anh nhiều hơn là thán phục, ủng hộ.

Đạt Phan