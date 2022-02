Matt Reeves: 'Batman của Robert Pattinson giống kẻ nghiện'

Đạo diễn Matt Reeves cho biết xây dựng nhân vật Batman của Robert Pattinson có vẻ ngoài nhợt nhạt như nghiện.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress nhân bom tấn The Batman sắp ra mắt vào tháng 3, Matt Reeves nói về cảm hứng xây dựng nhân vật chính: "Tôi nghĩ Bruce Wayne là tỷ phú và người khác không có nhiều cơ hội gặp anh ấy. Wayne thường xuyên trốn ở nhà. Cùng thói quen thức xuyên đêm, nhiều người khi gặp có thể sẽ nghĩ anh ấy là kẻ buồn bã, có phần hư hỏng. Sau bi kịch của gia đình, Bruce Wayne có lẽ bị đồn đã dùng tiền cho các loại chất kích thích vì ngoại hình trông nhợt nhạt. Tất nhiên, Wayne chỉ nghiện việc trở thành Batman".

Trong quá trình viết kịch bản, Matt Reeves cho biết được truyền thêm cảm hứng sau khi nghe các sáng tác của Nirvana. "Thứ âm nhạc này khiến tôi cảm thấy chúng như đang nói về Bruce Wayne". Ca khúc Something in the Way của nhóm xuất hiện trong trailer và cả một số phân đoạn phim. Nirvana là đại diện tiêu biểu cho phong trào nhạc grunge, nổi tiếng ở Seatle (Mỹ) thập niên 1990. Giới phê bình nhận xét dòng này có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nhạc rock và để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa đại chúng hiện đại. Tuy nhiên, một số khán giả cũng chỉ trích, tẩy chay grunge vì nhiều ngôi sao của phong trào này nghiện ma tuý.

Đạo diễn cho rằng hướng đi này phù hợp với lựa chọn Robert Pattinson cho vai chính. "Anh ấy từng thể hiện một nhân vật mất kiểm soát và có phần nguy hiểm trong Good Time (2017) của anh em đạo diễn Safdie. Vai diễn đó cũng truyền cảm hứng cho tôi trong phim mới", Matt Reeves nói.

The Batman là bản điện ảnh mới nhất của DC về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của vũ trụ này. Năm 2014, hãng thông báo về kế hoạch phát triển loạt phim riêng về Người Dơi. Lúc đó, tài tử Ben Affleck đang giữ vai và nhận lời tham gia viết kịch bản, đạo diễn phim. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ sau thất bại của Justice League (2017).

DC sau đó chọn Matt Reeves thay thế phát triển dự án, dựa trên ý tưởng có sẵn của Affleck. Đạo diễn nhận lời nhưng quyết định viết lại câu chuyện theo ý mình. "Việc viết kịch bản là một phần quan trọng trong quá trình làm phim của tôi. Công đoạn này giúp tôi hiểu rõ về dự án, biết đặt máy quay ở đâu, phải hướng dẫn diễn viên thế nào hay điều quan trọng nhất của câu chuyện là gì", Matt Reeves giải thích quyết định không sử dụng kịch bản cũ của Affleck.

Reeves - nổi tiếng với loạt phim Dawn of the Planet of the Apes - nói thử thách lớn nhất khi thực hiện The Batman là đã có quá nhiều bộ phim về Người Dơi. Ông cảm thấy áp lực phải tìm một hướng đi mới mẻ, tránh đi lại những con đường các người tiền nhiệm đã trải qua. "Tôi không muốn kể lại việc Bruce Wayne trở thành Batman. Các bộ phim trước đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Chúng tôi muốn tìm một góc nhìn mới về nhân vật đã quen thuộc này, khai thác những điều mọi người chưa từng được xem. Tôi chọn quãng thời gian đầu của Batman, khoảng năm thứ hai kể từ khi anh ta bắt đầu hoạt động. Tôi có cơ hội khai thác nhân vật ở thời điểm chưa hoàn toàn biết cách để trở thành siêu anh hùng", ông cho biết.

Đạo diễn cũng hy vọng có cơ hội phát triển một vũ trụ điện ảnh mới cho Batman và liên hệ với các siêu anh hùng khác của DC: "Các khả năng là vô hạn. Đó cũng là điểm thú vị khi làm phim dựa trên truyện tranh siêu anh hùng. Chúng ta luôn có nhiều nguyên liệu để tìm tòi, phát triển. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào với bộ phim. Khả năng về những tác phẩm tiếp theo phụ thuộc vào việc khán giả có cảm thấy kết nối với phiên bản Batman này không. Tôi rất hy vọng điều đó thành hiện thực và bản thân có cơ hội kể tiếp các câu chuyện khác".

Matt Reeves sinh năm 1966 tại Long Island, Mỹ. Ông cùng gia đình chuyển tới Los Angeles khi 5 tuổi và dần nảy sinh tình yêu với phim ảnh. Reeves có phim đầu tay năm 1994 và dần gây chú ý tại Hollywood. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông chỉ thực sự bứt phá sau thành công của các phim khoa học viễn tưởng như Cloverfield (2008) và Dawn of the Planet of the Apes (2014).

