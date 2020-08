Robert Pattinson bị tội phạm thách thức trong 'The Batman'

Hàng loạt vụ án bí ẩn diễn ra tại thành phố Gotham, điểm chung là hung thủ đều để lại lời nhắn thách thức siêu anh hùng Người Dơi.

Ngày 23/8, hãng Warner Bros tung trailer đầu tiên của The Batman, phiên bản phim về anh hùng Người Dơi do Robert Pattinson đóng chính. Đoạn video dài hơn hai phút, trên nền nhạc ca khúc Something in the Way của nhóm Nirvana. Bối cảnh phim đặt tại thành phố Gotham, nơi diễn ra hàng loạt vụ án không rõ thủ phạm. Cảnh sát đoán tất cả được thực hiện bởi một tổ chức tội phạm mới, khi chúng đều để lại một mảnh giấy ghi lời thách thức tới Batman sau khi gây án.

Trailer "The Batman" 2021 Trailer phim. Video: Warner Bros.

Theo The Verge, đạo diễn Matt Reeves cho biết phim chọn thời điểm khoảng hai năm sau khi Bruce Wayne bắt đầu đeo mặt nạ và chiến đấu với tội phạm. Lúc này, anh chưa chính thức được trao danh Batman. Tại Gotham, nhiều người vẫn sợ anh nhiều hơn là thán phục, ủng hộ.

Khác với những bản phim về Batman trước, Robert Pattinson trong trailer tự giới thiệu là "sự trừng phạt" thay cho câu giới thiệu "Ta là Người Dơi". Đạo diễn Matt Reeves cho biết muốn kịch bản một bộ phim khác một chút so với truyện tranh.

Các trang điện ảnh quốc tế dự đoán hình ảnh Batman trong phim mới được xây dựng đen tối, bạo lực hơn so với những tác phẩm gần đây của đạo diễn Zach Snyder. Cuối trailer, Batman thể hiện sự quyết đoán trong cuộc đấu với những tên tội phạm. Anh không ngại dùng vũ lực để trừng phạt chúng, không dừng tay ngay cả khi đối thủ đã ngã gục.

Zoe Kravitz trong vai Catwoman. Ảnh: Warner Bros.

Trailer cũng tiết lộ những hình ảnh về Catwoman do Zoe Kravitz đóng. Ác nhân Riddler (Paul Dano) và ủy viên thành phố Gordon (Jeffery Wright) cũng xuất hiện trong đoạn video.

Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn và Vũ trụ Điện ảnh DC. Bộ phim lùi lịch ra mắt tới tháng 10/2021 vì dịch. Dựa trên thuyết Đa vũ trụ của DC, tác phẩm không liên quan đến nhân vật Batman của Afleck trong các phim như Justice League.

Đạt Phan