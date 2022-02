Dàn sao đóng 'The Batman'

Tài tử Colin Farrell hóa thân The Penguin - một trong những tội phạm khét tiếng của thành phố Gotham. Ngoại hình nhân vật lấy cảm hứng từ vai Fredo Corleone trong "The Godfather". The Penguin từng do Danny DeVito đảm nhận trong "Batman Returns" (1992).

Farrell là một trong những tài tử nổi tiếng nhất của Ireland, góp mặt trong nhiều bom tấn ăn khách như "Minority Report" (2002), "Fantastic Beasts and Where to Find Them" (2016)... Tài tử từng giữ vai phản diện trong bom tấn siêu anh hùng "Daredevil" (2003). Ảnh: Warner Bros