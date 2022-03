'The Batman': Khi siêu anh hùng học làm người

Batman (Robert Pattinson) dễ dàng đánh bại tội phạm ở Gotham nhưng gặp khó khi sống cuộc đời của Bruce Wayne - công tử cô đơn.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

The Batman phát hành 4/3 là bom tấn mới nhất về siêu anh hùng Người Dơi của DC. Dự án do Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes) đạo diễn và viết kịch bản. Tài tử Chạng Vạng Robert Pattinson đóng chính cùng dàn sao như Zoë Kravitz, Paul Dano hay Colin Farrell.

Trailer "The Batman" 2021 Trailer "The Batman". Video: CGV

Kịch bản chọn mốc thời gian hai năm sau khi Bruce Wayne (Robert Pattinson) khoác áo choàng đen và chiến đấu tội phạm với danh xưng Batman. Vào dịp Halloween, một kẻ bí ẩn tự xưng The Riddler sát hại thị trưởng thành phố Gotham. Cảnh sát James Gordon phát hiện tên sát nhân để lại lời nhắn trực tiếp tới Batman. Hai người hợp tác để tìm ra danh tính kẻ thủ ác. Trong khi đó, The Riddler tiếp tục thực hiện nhiều phi vụ khác và liên tục gửi lời thách thức tới Batman. Bruce Wayne lần theo các dấu vết, khám phá bí mật về những nhân vật quyền lực ở Gotham và cả quá khứ của gia đình anh.

The Batman khai thác giằng xé tâm lý của Bruce Wayne khi làm siêu anh hùng.

Khán giả nhiều lần có cơ hội xem hành trình trở thành Người Dơi của Bruce Wayne ở các phiên bản điện ảnh trước đây. Tuy nhiên, trong 176 phút phim lần này, đạo diễn Matt Reeves miêu tả quá trình siêu anh hùng do Pattinson đóng tìm lại những phần con người của mình. Sau hai năm đeo mặt nạ trừng phạt tội phạm, Wayne dần mất phương hướng và trở nên cục mịch, luôn cảm thấy giận dữ. Nhân vật như đang đứng trước ngã rẽ, tiếp tục trở thành người giúp đỡ cảnh sát bảo vệ Gotham khỏi nguy hiểm hay trực tiếp ra tay trừng phạt tất cả kẻ anh cho rằng xứng đáng nhận hình phạt.

Bruce Wayne của Robert Pattinson thoát mác chàng trai công tử nhà giàu, hào hoa như các phiên bản phim trước đây. Anh tách biệt khỏi xã hội, từ chối tham gia các sự kiện của gia đình và chỉ muốn tập trung công việc của Batman. Việc thiếu vắng cha mẹ từ nhỏ, nhân vật chính lớn lên dưới sự chỉ bảo của quản gia Alfred. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người cũng không hòa thuận khiến Wayne càng cảm thấy cô độc.

Robert Pattinson trong vai siêu anh hùng Batman. Ảnh: DC

Cuộc đấu trí với The Riddler khiến Wayne hoài nghi về quá khứ và di sản của dòng họ mình. Nhân vật có thể khiến người xem tới mô-típ phản anh hùng như Travis Bickle (Taxi Driver) hay Patrick Bateman (American Psycho). Ở giai đoạn đầu làm Batman, Wayne chưa hoàn toàn trở thành anh hùng. Anh vẫn cảm giác mình giống kẻ đi trừng trị lũ tội phạm để trả thù cho những mất mát trong quá khứ.

Tuyến nhân vật phụ như thanh tra James Gordon, quản gia Alfred hay Catwoman Selina Kyle không chỉ giúp anh phá án. Họ là những người duy nhất ở gần Wayne và níu giữ phần con người của công tử thiếu tình thương, giúp anh không bị chìm vào bóng đêm của quyền lực và khát khao trả thù.

Khác với các phim siêu anh hùng hài - hành động, The Batman gợi nhớ dòng phim tội phạm, hình sự Hollywood nửa cuối thế kỷ 20.

Nhiều phiên bản điện ảnh trong quá khứ đã thành công trong việc thể hiện sự thông minh của Người Dơi. Tuy nhiên, The Batman là phim đầu tiên chọn khai thác siêu anh hùng dưới góc độ "Thám tử vĩ đại nhất thế giới" - biệt danh của nhân vật trong truyện tranh. Kịch bản được xây dựng theo mô-típ những phim trinh thám, phá án kinh điển của Hollywood như The French Connection (1971), Chinatown (1974) hay Se7en (1995).

Bruce Wayne cùng các "phụ tá" như James Gordon, Selina Kyle lần theo manh mối của The Riddler để lại để khám phá thông điệp tên sát nhân muốn lan truyền, đồng thời tìm cách ngăn chặn hắn. Nhiệm vụ của họ bị ngăn chặn bởi chính các thế lực ngầm và giới quyền lực ở Gotham, những kẻ không muốn bí mật bị phanh phui. Hướng đi này cũng khiến bộ phim giấu phản diện chính trong phần lớn thời lượng phim. The Riddler chỉ xuất hiện và lộ diện ở đoạn cuối. Trước đó, một số phản diện như The Penguin chiếm sóng để tạo thêm kịch tính cho hành trình của Batman.

Tạo hình phản diện The Riddler (Paul Dano) trong "The Batman". Ảnh: DC

Đạo diễn Matt Reeves từng tiết lộ lấy cảm hứng từ kẻ giết người có thật Zodiac để xây dựng nhân vật The Riddler. Paul Dano ghi dấu ấn khi thể hiện vai diễn theo mô-típ "kẻ cuồng tín điên loạn", nghĩ rằng bản thân đang thay trời hành đạo. Nhân vật gợi nhớ đến các phản diện như John Doe (Kevin Spacey) trong Se7en hay Joker (Joaquin Phoenix) trong bộ phim cùng tên. Êkíp khéo léo tạo mối liên hệ giữa phản diện và nhân vật anh hùng của bộ phim. Từ việc chạm trán The Riddler, Bruce Wayne hiểu cuộc sống sẽ ra sao nếu anh chọn để sự giận dữ bên trong điều khiển mình.

The Batman có phong cách kể chuyện nghiêm túc, không có các cảnh gây cười trong suốt gần ba tiếng phim. Nửa đầu tác phẩm cũng không có nhiều pha hành động, chỉ tập trung vào các yếu tố trinh thám nên dễ khiến người xem cảm thấy dài dòng. Đạo diễn Matt Reeves từng thổ lộ thử thách lớn nhất của ông khi thực hiện tác phẩm là đã có quá nhiều phim về nhân vật này. Cuộc đối đầu giữa Người Dơi và Riddler cũng không còn xa lạ với đa phần người hâm mộ DC. Vì vậy, quyết định xây dựng một câu chuyện có màu sắc bí ẩn đủ để khiến người xem cảm thấy tò mò, hấp dẫn là rất khó.

Yếu tố trinh thám trong phim được cài cắm và thiết kế hợp lý. Êkíp chọn cách kể chậm để tăng sự kịch tính, đồng thời cho phép người xem cùng lần theo các manh mối của tên giết người. Nút thắt phim và phần lý giải cho động cơ của The Riddler không có mang nhiều điểm mới mẻ so với các phim cùng thể loại khác nhưng chặt chẽ và giúp The Batman có một cái kết trọn vẹn.

Batman (Robert Pattinson, phải) và Catwoman Selina Kyle (Zoë Kravitz). Ảnh: DC

Câu chuyện phụ về mối tình giữa Bruce Wayne - Selina Kyle cũng tạo thêm nhiều điểm thú vị. Nam - nữ chính thể hiện được cảm xúc của hai nhân vật trên màn ảnh. Selina Kyle là cô gái cô độc giữa Gotham, phải tự tìm cách sinh tồn trong thế giới ngầm. Tuy nhiên, cô luôn hướng đến lẽ phải và trung thành với lý tưởng của bản thân. Những đức tính này khiến Wayne nhanh chóng phải lòng người đẹp gan dạ.

Giữ vững phong độ từ loạt phim Planet of the Apes, đạo diễn Matt Reeves tiếp tục mang đến một bom tấn viễn tưởng có kịch bản chặt chẽ, tạo được sự liên kết với nhiều vấn đề trong xã hội thực tế. Giới phê bình quốc tế cũng đánh giá tích cực, nhận xét The Batman thổi một làn gió mới vào dòng phim siêu anh hùng có xu hướng đang đi vào lối mòn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng tác phẩm dài quá mức cần thiết và đòi hỏi người xem cần kiên nhẫn để theo dõi tới những phút cuối cùng. The Batman hiện nhận điểm trung bình 87% tích cực từ hơn 200 bài phê bình theo thống kê của Rotten Tomatoes.

Đạt Phan