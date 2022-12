Chuyện tình kín tiếng của tài tử Robert Pattinson

Sao "Chạng vạng" Robert Pattinson lần đầu lên thảm đỏ cùng bạn gái - người mẫu Suki Waterhouse - sau bốn năm bên nhau.

Bức ảnh cả hai dự sự kiện thời trang ở Giza, Ai Cập hôm 3/12 được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, bởi đây là lần hiếm hoi họ công khai xuất hiện trước truyền thông.

Robert Pattinson (phải) và bạn gái Suki Waterhouse lần đầu lên thảm đỏ hôm 3/12. Ảnh: People

Nam diễn viên The Batman và siêu mẫu Anh bị đồn hẹn hò giữa năm 2018 khi thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc họ cùng dạo trên đường phố London. Hai người đi xem Mamma Mia! Here We Go Again và vào một quán rượu gần rạp chiếu bóng để uống đến 1h sáng. Theo Elle, một người có mặt tại đó cho biết cặp sao liên tục âu yếm, nắm tay và hôn nhau.

Pattinson và Waterhouse không xác nhận mối quan hệ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của cặp sao khi đó tiết lộ với US Weekly họ đã tìm hiểu được vài tháng. "Họ rất hợp nhau, đặc biệt trong gu âm nhạc. Họ hẹn hò như những người bình thường. Một chuyện tình vui vẻ, thú vị và nhiều niềm vui", nguồn tin cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times hồi tháng 4/2019, Pattinson nói lý do kín tiếng về Waterhouse: "Nếu bạn để nhiều người khác tham gia vào mối quan hệ, điều đó làm giảm giá trị của tình yêu. Nếu một người lạ mặt trên đường hỏi bạn về chuyện tình cảm, bạn sẽ cảm thấy họ cực kỳ thô lỗ. Tôi nghĩ, nếu bạn xây dựng một bức tường để bao bọc, mối quan hệ sẽ vững chắc hơn".

Sau khoảng một năm bên nhau, Pattinson và Waterhouse dần cởi mở hơn trong việc xuất hiện trước công chúng. Hai người thường dạo phố ở London, gần nhà của nam diễn viên. Tháng 9/2019, nhiếp ảnh gia Sofia Malamute - bạn của Waterhouse - đăng bức ảnh cặp sao tình tứ bên nhau trên trang cá nhân sau khi được họ cho phép.

Bức ảnh Robert Pattinson và Suki Waterhouse tình tứ bên nhau được bạn bè cặp sao đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Sofia Malamute Instagram

Trên tạp chí GQ tháng 6/2020, Pattinson cho biết tránh dịch tại nhà riêng cùng Waterhouse. Họ bị đồn đính hôn sau khi siêu mẫu Anh xuất hiện với nhẫn đeo ở ngón áp út tay trái. Pattinson cũng đưa người tình về gặp cha mẹ hồi cuối năm 2020. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận của cặp sao phủ nhận tin đồn.

Trên chương trình talkshow Jimmy Kimmel Live! hồi đầu năm, Robert Pattinson cho biết luôn cảm kích khi bạn gái ủng hộ các dự án của anh. Tài tử nói từng rất lo lắng khi bom tấn The Batman chuẩn bị ra rạp. Anh bình tĩnh hơn sau khi cùng Waterhouse xem bản phim hoàn thiện. "Tôi biết chắc bạn gái mình hiếm khi thích thể loại siêu anh hùng. Khi thấy bộ phim thu hút toàn bộ sự chú ý và cách cô ấy nắm chặt tay tôi suốt buổi chiếu, nó thay đổi tất cả. Tôi còn thấy bạn gái rưng rưng vì xúc động. Mọi chuyện thật đáng kinh ngạc!", diễn viên nói.

Trước khi đến với nhau, Pattinson và Waterhouse đều trải qua mối tình ồn ào với các sao ở Hollywood. Tài tử Chạng vạng từng hẹn hò bạn diễn Kristen Stewart từ năm 2009 đến 2013. Họ chia tay sau khi Stewart để lộ chuyện ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders. Pattinson tiếp tục trải qua mối tình ba năm với ca sĩ FKA Twigs. Họ thậm chí đã đính hôn và mua nhà để sống chung. Tuy nhiên, cặp sao chia tay năm 2017, không tiết lộ lý do. Trong bài phỏng vấn với Guardian vài năm sau đó, Twigs cho biết việc công chúng quá soi mói khiến cả hai thấy quá ngột ngạt.

Waterhouse từng trải qua mối quan hệ nghiêm túc với tài tử Bradley Cooper trong hơn hai năm, từ 2013 đến 2015. Họ thường xuyên sánh đôi trên thảm đỏ và đi du lịch cùng nhau. Khoảnh cách tuổi tác khiến mối tình đổ vỡ. Lúc đó, Cooper đã ở tuổi tứ tuần và nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trong khi đó, mỹ nhân người Anh tuổi đôi mươi muốn tập trung nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp. Sau khi chia tay, Waterhouse trải qua một số mối tình ngắn ngủi với các diễn viên như James Marsden, Nat Wolff, Diego Luna...

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại Anh, trở thành thần tượng của giới trẻ thập niên 2000 khi hóa thân ma cà rồng Edward trong loạt phim dựa trên tiểu thuyết Twilight của nhà văn Stephenie Meyer. Gần đây, anh góp mặt trong nhiều bom tấn như Tenet, The Batman... Năm 2020, Pattinson được bầu chọn là sao nam có gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Trailer The Batman Trailer "The Batman". Video: DC

Suki Waterhouse sinh năm 1992, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Anh. Cô từng góp mặt trong nhiều phim như Love, Rosie, Insurgent, The Bad Batch...

Phương Mai (theo Elle)