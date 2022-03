'The Batman' dẫn đầu phòng vé tuần qua

Bắc MỹBom tấn "The Batman" của Robert Pattinson thu 128,5 triệu USD trong tuần ra mắt, thành tích tốt nhất từ đầu năm đến nay.

Theo Variety, phim chiếu tại 4.417 rạp tại thị trường Bắc Mỹ tuần qua, trở thành tác phẩm điện ảnh thứ hai vượt mốc 100 triệu USD mở màn kể từ khi dịch bùng phát. Trước đó, Spider-Man: No Way Home là bom tấn duy nhất đạt thành tích này với 260 triệu USD cuối năm ngoái. The Batman cũng lập kỷ lục mở màn mới tính từ đầu năm nay, vượt con số 44 triệu USD của Uncharted hồi tháng 2.

Trailer "The Batman" 2021 Trailer "The Batman". Video: CGV

Các chuyên gia đánh giá thành công của The Batman đến từ nhiều yếu tố. Nhân vật siêu anh hùng của DC vốn có cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Tác phẩm nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình, hiện đạt 85% điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes từ 344 bài nhận xét. Đồng thời, sức hút của Robert Pattinson - người từng chinh phục hàng triệu khán giả với loạt phim Chạng vạng - cũng được cho là yếu tố sẽ giúp phim thành công tại phòng vé.

Jeff Goldstein - giám đốc phát hành của Warner Bros - nói với Variety: "Thật vui khi chứng kiến công chúng chào đón bộ phim. Với thời lượng gần ba tiếng, nó đòi hỏi khán giả bỏ nhiều thời gian để đến rạp. Điều đó là dấu hiệu tốt cho quyết định chiếu phim trên màn hình lớn. Tác phẩm hưởng lợi từ hiệu ứng truyền miệng rất nhiều". Warner Bros quyết định chiếu The Batman độc quyền tại rạp phim thay vì phát hành trực tuyến đồng thời trên hệ thống HBO Max như nhiều dự án khác trong năm ngoái.

* Review: 'The Batman': Khi siêu anh hùng học làm người

Tạo hình Batman của Robert Pattinson. Ảnh: DC

Tuần qua, The Batman cũng kiếm thêm 120 triệu USD từ 74 thị trường quốc tế bên ngoài Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu toàn cầu chạm mốc 248,5 triệu USD. Tác phẩm sẽ ra mắt tại Trung Quốc - thị trường phòng chiếu lớn nhất thế giới hiện nay - vào giữa tháng 3.

The Batman là bản điện ảnh mới nhất của DC về nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng bậc nhất của vũ trụ này. Robert Pattinson được chọn đóng Người Dơi sau khi Ben Affleck chia tay vai diễn. Dựa trên thuyết Đa vũ trụ của DC, tác phẩm không liên quan đến nhân vật của Afleck trong các phim như Justice League. Ngoài Pattinson, phim quy tụ dàn sao như Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell...

Với ngân sách khoảng 200 triệu USD, The Batman được ví như một canh bạc của DC và Warner Bros. Hãng phim cho phép đạo diễn Matt Reeves tự do sáng tạo, làm phim theo phong cách hình sự - trinh thám thay cho thể loại hài - hành động như nhiều bom tấn siêu anh hùng cùng thời. Kịch bản xoay quanh giai đoạn Bruce Wayne sau hai năm trở thành siêu anh hùng Batman. Chàng công tử nhà giàu gặp nhiều vấn đề về tâm lý và dần chìm trong bóng tối của bạo lực, khát khao trả thù.

Đạt Phan