Cú lừa một tuần học 'chữa lành thần tốc, xóa sạch tổn thương'

'Chữa lành thần tốc, xóa sạch tổn thương trong hai ngày, kích hoạt trường tâm linh để hút tài lộc...', bạn tôi tin răm rắp những lời hứa hẹn ấy.

Tôi hiểu rất rõ cảm giác hy vọng mà người tham dự đặt vào những chương trình mang danh "giải phóng cảm xúc", "kết nối nội tâm", "tìm lại bản thể".

Tuy nhiên, đáng tiếc là cùng với sự phát triển của nhu cầu ấy, các hình thức lừa đảo núp bóng chữa lành cũng bùng nổ, đánh vào sự nhẹ dạ, thiếu thông tin và sự tổn thương của người dân. Sự việc bạn của đồng nghiệp cơ quan tôi bị lừa mất 10 triệu đồng chỉ sau một tuần tham gia khóa học là một ví dụ đau lòng như thế.

Điều đáng buồn nhất là những vụ việc này không phải trường hợp hiếm hoi. Mạng xã hội tràn ngập những lớp chữa lành "thần tốc", có thể "xóa sạch tổn thương chỉ trong hai ngày", "giúp thay đổi cuộc đời chỉ bằng năng lượng vũ trụ", hay "kích hoạt trường tâm linh để hút tài lộc". Người tổ chức tự nhận mình là "thầy", "master coach", "healer chuyên nghiệp", nhưng hầu hết không có chứng chỉ, không có chuyên môn tâm lý, càng không có cơ chế kiểm chứng. Thế nhưng vẫn có hàng trăm, hàng nghìn người sẵn sàng tin tưởng và đóng tiền chỉ vì họ tin vào những lời hứa hẹn đẹp đẽ về sự đổi đời.

Nhiều người hỏi vì sao chúng ta dễ bị lừa đến vậy? Có lẽ bởi khi ở vào những hoàn cảnh khó khăn - stress công việc, khủng hoảng hôn nhân, cảm xúc bất ổn, nỗi cô đơn kéo dài - con người thường có xu hướng tìm kiếm một "phao cứu sinh". Họ muốn được ai đó lắng nghe, muốn được vực dậy, muốn được nói rằng chỉ cần làm theo một phương pháp nào đó, mọi đau khổ sẽ biến mất. Chính tâm lý mong manh ấy khiến nhiều người trở thành đối tượng lý tưởng cho các nhóm lừa đảo núp bóng chữa lành.

>> Tôi không còn nhận ra vợ sau một năm tham gia khóa học chữa lành

Để hạn chế tình trạng lừa đảo núp bóng chữa lành, tôi cho rằng có thể bắt đầu từ năm giải pháp. Trước hết, người dân cần trang bị hiểu biết cơ bản về tâm lý học và phân biệt rõ giữa liệu pháp khoa học với các hình thức "năng lượng tự xưng". Khi hiểu đúng bản chất, chúng ta sẽ bớt phụ thuộc vào những lời mời gọi mơ hồ.

Thứ hai, cần kiểm chứng kỹ thông tin về giảng viên, bao gồm chứng chỉ chuyên môn, quá trình đào tạo, kinh nghiệm làm việc thực tế. Một người làm việc nghiêm túc sẽ luôn có hồ sơ rõ ràng.

Thứ ba, không nên tham gia các khóa học có mức học phí cao bất thường và tuyệt đối không chuyển khoản trước khi tìm hiểu kỹ về tổ chức đứng sau.

Thứ tư, các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ các đơn vị quảng bá dịch vụ chữa lành, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lừa đảo để răn đe.

Cuối cùng, mỗi gia đình nên chia sẻ với nhau khi cảm thấy tinh thần bất ổn để tìm sự giúp đỡ phù hợp, thay vì âm thầm tìm kiếm những phương pháp không an toàn.



Chữa lành là một nhu cầu chính đáng và đáng được tôn trọng. Nhưng chữa lành chỉ thực sự mang ý nghĩa khi nó dựa trên tri thức khoa học, trên sự đồng hành đúng đắn và trên nền tảng minh bạch. Không ai có thể bảo vệ chúng ta tốt hơn chính bản thân mình. Hy vọng rằng mỗi người dân, sau những bài học đau lòng, sẽ tỉnh táo hơn, chủ động hơn và có trách nhiệm hơn với sức khỏe tinh thần của chính mình.

