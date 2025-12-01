Tôi không còn nhận ra vợ sau một năm tham gia khóa học chữa lành

Ngốn vài trăm triệu đồng cho các khóa học chữa lành, kết nối, kiến tạo, nâng tầm... vợ tôi như thành một con người khác, với suy nghĩ kỳ lạ.

Gia đình tôi cũng là nạn nhân của các khóa học về Tâm thức. Ban đầu, vợ tôi chỉ vì tò mò với khóa học "Nuôi dạy con" mà tham gia vào ba buổi học online miễn phí trên Zoom. Một trong những lần đó, vợ đã vô tình gõ tên và số điện thoại vào khung chat để được tư vấn riêng miễn phí theo lời thúc giục của chủ phòng.

Ngay hôm sau, một người tự xưng là trợ lý đã liên lạc và đề nghị mua khóa học chữa lành trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, người này quảng cáo khóa học này được kèm theo một link video Hoponopono. Sau đó, người trợ lý thường xuyên yêu cầu vợ tôi nghe video này hàng ngày. Đồng thời yêu cầu thực hiện các bài mà họ gọi là "quy trình chữa lành". Sau một thời gian bẵng đi, vợ tôi đã được nâng cấp lên đến khóa "Kết nối, kiến tạo" với học phí gần 10 triệu đồng.

Một phần nội dung khóa học chữa lành. Ảnh: Tác giả cung cấp

Vào một ngày mùa thu, người trợ lý kia gọi điện cho vợ tôi và thông báo muốn tặng cho một món quà. Đó chính là hai buổi kiến tạo offline tại nhà thi đấu của phường. Vợ háo hức nhận lời tham dự dù tôi đã cảnh báo khóa học có vấn đề, cần cảnh giác.

Tôi cũng không ngờ, sau đó, vợ tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của chồng để tiếp tục tham gia vào khóa học "Nâng tầm" với học phí lên đến 250 triệu đồng. Và từ khi tham gia vào khóa học này, vợ còn tham gia vài buổi dự Camp Nâng tầm với chi phí hàng chục triệu đồng nữa. Đặc biệt, vợ tôi ngày càng trở nên duy tâm, mua khá nhiều sách duy tâm được giảng viên giới thiệu trong quá trình dạy.

Tôi không hiểu nổi tại sao từ một người có học, tư duy kinh doanh nhạy bén mà vợ đã trở nên mê muội và không còn tin vào các kiến thức khoa học nữa. Nhiều hôm, tôi thấy vợ ngồi thiền đến cả tiếng theo tiếng nhạc từ video đươc người trợ lý gửi.

Sau hơn một năm tham gia vào các khóa học này, vợ tôi giờ đây dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, với những suy nghĩ kỳ lạ. Gia đình tôi từ đó mà lục đục, các con cũng ảnh hưởng học hành sa sút. Phải chăng vợ tôi đã bị thao túng tâm lý đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần?

Hưng