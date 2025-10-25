Mẹ tôi như người mất hồn chờ cuộc gọi lừa đảo tặng quà

Có lần, bà còn lén lút nghe điện thoại, cung cấp toàn bộ thông tin địa chỉ, Căn cước công dân để mong chờ chúng gửi quà về cho mình.

Lừa đảo trên mạng ngày càng phức tạp. Hàng ngày, tôi thấy những kẻ lừa đảo tạo ra hàng loạt bài viết tâm linh, lấy từ trong sách khoa học vũ trụ gì đó, đi rao khắp mạng xã hội, nhờ mọi người chia sẻ để chúng gửi quà tặng, hứa hẹn có nhiều quà. Thế là những bà nội trợ rảnh rỗi nhanh chóng bị cuốn theo, ngày ngày cứ trông đợi những phần quà ảo đó. Ai càng tham càng dễ lún sau vào cái bẫy.

Mẹ tôi cũng là một trong số đó. Hằng ngày, bà bị chìm đắm trong mơ mộng rằng sẽ có người nào đó gửi tiền về cho mình. Hôm nào tôi cũng thấy mẹ nằm võng, nhận lệnh của bọn lừa đảo, đi rung chuông khắp nhà, chia sẻ bài viết vớ vẩn của họ. Có lần, bà còn lén lút nghe điện thoại, cung cấp địa chỉ, Căn cước công dân để mong chờ chúng gửi quà về cho mình.

Thậm chí, mẹ giấu gia đình lén đưa tiền cho họ để lấy được quà. May mắn là tôi bắt gặp được và ngăn chặn kịp thời mới tránh "tiền mất tật mang". Tiôi hết lời khuyên nhủ mẹ, rằng: "Bọn họ là lừa đảo đó". Tôi còn phân tích rất nhiều về các thủ đoạn lừa đảo hiện giờ, nhưng mẹ vẫn một mực phản bác. Mãi sau này, có vài vụ vỡ lở, mẹ tôi mới dần dần tạm tin, nhưng tôi biết trong lòng bà vẫn trông đợi được nhận món quà kia.

Nhiều cuộc điện thoại lừa đảo gọi đến mẹ tôi sau đó. Chúng dàn cảnh kêu bà chuyển tiền qua điện thoại trước thì mới được nhận quà. Tôi khuyên can hết lời: "Bảo nhận quà mà cứ gọi điện ép người ta đưa tiền trước thì rõ ràng là lừa đảo rồi". Vài lần đầu chúng gọi đến, mẹ tôi kêu "không có tiền" thì chúng mới buông tha không gọi nữa. Nhưng bà vẫn giữ khư khư điện thoại, không cho tôi chặn số, vả lại bọn lừa đảo cũng sử dụng rất nhiều số ảo khác nhau.

Ban đầu, tôi nói mẹ đừng bắt máy người lạ vì "chẳng có gì là quà từ trên trời rơi xuống cả". Nhưng mẹ tôi nhất quyết không nghe theo, lúc nào cũng muốn được quà người ta gửi đến, nên cứ trông chờ họ gọi. Thú thật, tôi cũng rất mệt mỏi vụ này. Thậm chí, gia đình tôi ai cũng gọi điện khuyên can nhưng bà nhất quyết không nghe, còn chửi chúng tôi gay gắt.

Cứ ngỡ mẹ tôi không chuyển tiển, bọn lừa đảo không gửi quà, xem như vụ đó đã xong. Nào ngờ, mới đây, chúng lại tiếp tục chiêu thức cũ: mời gọi chia sẻ bài nhiều cho họ rồi sẽ được nhận quà, làm mẹ tôi tiếp tục trông đợi nhận quà từ ngày này qua ngày nọ như người mất hồn. Tôi khuyên can mãi mà bà không chịu hiểu.

Thế nên, tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp ngăn chặn, truy tìm và xử lý thật nghiêm những kẻ lừa đảo trên không gian mạng. Có như vậy, những người như mẹ tôi mới được bảo vệ khỏi nguy cơ. Còn bây giờ, tôi vẫn chẳng còn cách nào ngoài việc phải canh chừng mẹ 24/7, xem mẹ có đưa tiền cho chúng không, rất mệt mỏi. Dù sao, gia đình tôi cũng không khá giả gì mà để bị lừa nhiều. Nhưng ngoài kia còn rất nhiều nạn nhân tương tự và thiệt hại mà họ phải gánh lấy có thể lớn hơn rất nhiều.

