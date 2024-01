Than thân, trách phận khi mất việc

Việc phải làm là cố gắng và cố gắng hơn nữa, đừng than thân, trách móc, đổ lỗi khi mình thất nghiệp, 'tay làm hàm mới có nhai'.

Tôi đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Ngồi im sống hưởng nhưng than mất việc" và muốn bổ sung thêm đôi điều. Hiện tại, trong tầm kết nối của tôi có khoảng 50 lao động, có công nhân có phụ việc nhà, có chăm vườn ở thôn quê. Với tôi từ trước đến nay vẫn luôn có một quan niệm: "Tay làm hàm mới có nhai".

Thế nên, với bất kể ai đang trong tình trạng thất nghiệp, tôi đều khuyên họ rằng "hãy cố gắng xin bất cứ một công việc nào đó, không cần biết có đúng chuyên môn hay không, miễn là bạn có khả năng làm được". Chỉ cần bạn không ngại khó, không ngại khổ cực, dù phải thức khuya, dậy sớm cũng hãy cố mà làm đến cùng.

Vì sao lại vậy? Vì các bạn cứ nhìn ra thế giới mà xem, nhiều nơi đang chiến sự, có nơi đang bất ổn chính trị, có nơi bị lạm phát tăng mấy chục phần trăm, lại lắm nơi lạnh giá hay khô cằn, thiếu lương thực... Người dân ở những nơi như vậy còn cực khổ hơn các bạn mất việc gấp cả chục, cả trăm lần. Thế nên, các bạn ở Việt Nam, dù có đang thất nghiệp thì cũng vẫn may mắn vì ít nhất chưa đến mức đói khổ, ít nhất các bạn còn được ở thành phố, xe cộ cứ đổ xăng là chạy, mặc dù bon chen hơn một chút những cũng chẳng thấm vào đâu.

Các bạn trẻ hãy nghĩ may mắn là ta còn trẻ còn khỏe. Nếu sau này già đi, chi phí đắt đỏ, lương thực không bao la như bây giờ, các bạn sẽ sống sao? Hãy làm việc, cố gắng và tích lũy nhiều nhất có thể, đương nhiên các bạn có quyền ngồi cà phê tám chuyện hay chụp hình sống ảo, nhưng đừng đắm chìm vào đó mà hãy đi xin việc, dù công việc có phải lao động, bưng bê, dọn dẹp, hay phải nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp... thì các bạn vẫn phải làm.

Tôi có đứa cháu không hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, nay không thể học nghề vì không có tiền, lại phải tự lập vì gia đình vỡ nợ. Cháu phải đi lao động ở lò bánh, rất cực. Tôi vẫn khuyên cháu rằng dù cực đến mấy cũng phải làm, bởi không làm thì chỉ có đói, sẽ không ai cho không mình để mà được ăn. Rồi sau này 30 hay 40 tuổi, lúc đó người thân đã già đi hoặc không còn nữa thì biết trông cậy vào ai? Cho nên, việc phải làm là cố gắng và cố gắng hơn nữa, đừng than thân, trách móc, đổ lỗi khi mình thất nghiệp.

Tôi vẫn luôn tâm đắc với một quan điểm sống: "Less is more" (ít hơn sẽ tốt hơn). Đã từ lâu, tôi luôn có suy nghĩ mình cần một chiến thuật trong đời sống và kinh tế. Mỗi ngày hay mỗi năm, tôi điều hướng đến mục tiêu "ít hơn sẽ tốt hơn", ví dụ làm ra tài chính nhiều nhưng sẽ chỉ chi tiêu ít hơn số mình kiếm được.

Có nhiều người kinh doanh thu nhập cao, họ mua xe sang. Tôi cũng kinh doanh, thu nhập như họ, nhưng tôi không mua xe sang, chỉ sử dụng xe tầm trung. Họ thích ăn nhà hàng sang chảnh, chụp ảnh đăng lên mạng để flex. Tôi không ăn nhà hàng mà chỉ ăn hải sản ở nhà. Họ thích sắm trang sức đa dạng, nhiều mẫu nổi bật. Còn tôi chỉ mua những món trang sức có giá trị bền vững, trường tồn.

Sống thế nào là tùy thuộc vào quyết định của mỗi người. Nhưng thứ bạn nhận lại được sau này sẽ phụ thuộc vào quyết định của bạn hôm nay.

Hai Vy Nguyen