'Thảm họa Gen Z vung tiền sống Yolo'

"Ai cũng chỉ có một đời để sống" (You only live once - Yolo") là lối sống đang được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Báo cáo "Year in Search 2022"dành cho Việt Nam của Google cho thấy gần 30% người Việt (so với 23% người tiêu dùng ở Đông Nam Á) dự định chi tiêu nhiều hơn cho việc cải thiện bản thân, bao gồm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, thể lực và kiến thức sau đại dịch. Thay vì chi tiêu tiết kiệm, dành tiền đầu tư, ngày càng có nhiều người chọn vung tiền để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cá nhân.

Tôi cho rằng, do thế hệ Gen Z chưa va vấp những hỷ, nộ, ái, ố trong đời nhiều nên cha mẹ, người thân của họ có khuyên can thế nào, họ cũng không nghe, mà chọn làm theo ý mình. Thực chất, các bạn trẻ Gen Z ngày nay áp lực hơn gấp nhiều lần so với thế hệ trước. Nếu bạn nào không có tầm nhìn xa, chịu khó tiết kiệm từ sớm thì tương lai sẽ rất nguy to.

Tuổi lao động ngắn lại do xu hướng bị đào thải sẽ sớm, chi phí nuôi dạy cho con cái ăn học ngày một tốn kém, chi phí mua nhà đắt hơn, biến đổi khí hậu nghiêm trọng làm tăng chi phí lương thực và y tế... Tất cả đều là thách thức lớn với những người trẻ hiện nay.

Đặc biệt, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, con người sống sẽ sống thọ hơn... Thế nên, nếu bạn chỉ đi làm đến tầm 40-50 tuổi đã kêu ca áp lực, đòi về hưu sớm, thì sẽ là thảm họa. Cứ hình dung ai cũng sống tới hơn 100 tuổi nhưng không công ăn việc làm, không tiền của trong tay thì xã hội sẽ thế nào?

>> Tôi không chờ đến già mới lo hưởng thụ

Tôi quan sát từ con mình và con bạn bè, thấy rằng nói chung thế hệ sinh ra sau năm 2000 hầu hết có đầy đủ về mặt vật chất. Đặc biệt, chúng còn được xem như "những cục vàng", được cha mẹ quá chiều chuộng ở nhà như "vua con". Đi học, do cải cách giáo dục mà thầy cô cũng không được la mắng. Nói về xác suất thống kê so với thế hệ trước đó, nhìn chung giới trẻ ngày nay thường không chịu nhường nhịn, lười biếng hơn, đặc biệt cái tử huyệt là không chịu khó tôi luyện để vượt qua áp lực, thích về hưu sớm... Nhiều nhà tuyển dụng khắp thế giới đã la trời về nhân viên Gen Z cũng vì vậy.

Quy luật cuộc sống của tất cả các loài trong thế giới tự nhiên là phải chấp nhận và vượt qua áp lực mới sinh tồn được. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ Gen Z ngày nay lại có tầm nhìn ngắn hạn, có chút tiền là ăn ngon, mặc đẹp, du lịch, mang tính hưởng thụ... Họ không nghĩ rằng tới tầm 40-45 tuổi, bản thân sẽ bị xã hội đào thải nhiều, khi đó sẽ lấy gì mà ăn, chưa kể tốn kém bao nhiêu tiền của để nuôi con cái.

Có một thực tế mà tôi thấy rất nhiều, đó là các bạn trẻ sau khi lấy chồng, sinh con, hầu như đều không chịu được áp lực (gia đình, công việc, con cái...), không kiếm được tiền, rồi lại đưa cháu về cho ông bà nuôi hộ. Tất cả đều bắt nguồn từ những suy nghĩ lệch lạc về quan niệm "Yolo".

Tóm lại, lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ gen Z là hãy biết tiết kiệm và đầu tư ngày từ khi còn trẻ, còn kiếm ra tiền, thay vì chỉ lo chi tiêu, hưởng thụ vô tội vạ. Bởi đến khi ngoài tuổi trung niên, đủ thứ biến cố công việc ập đến, nhu cầu tiền bạc ngày càng tăng cao, cuộc sống sẽ không còn đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

