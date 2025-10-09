Thai phụ từ Nhật về Việt Nam tiêm vaccine phòng RSV

Chị Nguyễn Thị Hồng, 30 tuổi, mang thai 35 tuần, bay hơn 4.000 km từ Nhật Bản về Việt Nam để tiêm vaccine phòng RSV, giúp phòng bệnh cho con.

Chị Hồng cho biết ngày dự sinh rơi vào mùa đông, lúc này là cao điểm của các bệnh đường hô hấp. Chị lo lắng con yếu ớt sẽ dễ bị nhiễm bệnh ngay từ những tháng đầu đời. Qua tìm hiểu, chị biết RSV có thể gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng và nhập viện cao ở trẻ sơ sinh.

Trước đây sống ở Nhật, chị Hồng đã tìm hiểu và tiêm phòng nhiều loại vaccine, tuy nhiên chưa chủng ngừa do chi phí cao cùng lịch tiêm và dịch vụ y tế nhiều thủ tục.

"Khi biết VNVC đã có vaccine này, tôi rất mong chờ. Giá thành ở Việt Nam rẻ hơn nhiều so với Nhật, có thể tiêm ngay tại trung tâm gần quê nhà ở Thanh Hóa, tôi và gia đình cảm thấy yên tâm hơn", Hồng nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng chuẩn bị tiêm vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) tại VNVC Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ảnh: Mộc Thảo

Còn chị Phạm Thu Hà, 34 tuổi, Hà Nội, mang thai lần hai. Chị kể, ở lần mang thai đầu, con trai chị từng bị viêm phổi nặng khi mới hơn 3 tháng tuổi, phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Hai vợ chồng thay nhau túc trực trong viện. Bé được chẩn đoán mắc RSV, phải truyền dịch, thở oxy. Do đó, khi mang thai lần hai, Hà quyết định đăng ký tiêm RSV.

BS.CKI Tống Thị Ngọc Cầm, Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, ngay khi vaccine RSV chính thức triển khai, hơn 240 trung tâm trên toàn quốc đã ghi nhận hàng trăm thai phụ và người cao tuổi đăng ký tiêm. Đây là tín hiệu cho thấy mẹ bầu ngày càng chủ động trong việc phòng bệnh hô hấp nguy hiểm cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ý thức rõ hơn về nguy cơ biến chứng nặng do RSV.

Virus hợp bào hô hấp (RSV) có khả năng lây lan mạnh khi hít phải giọt bắn chứa virus lúc người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện. Hệ số lây nhiễm của RSV cao hơn cả cúm mùa, một người có thể lây lan bệnh cho khoảng 4-5 người.

Ở giai đoạn mang thai, thai phụ có nhiều thay đổi về sinh lý và miễn dịch nên rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Nghiên cứu cho thấy thai phụ nhiễm RSV tăng nguy cơ viêm phổi, tiền sản giật, sinh non trước 37 tuần so với những người không nhiễm virus.

RSV cũng là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi khiến trẻ phải nhập viện. Trẻ dưới một tuổi với kháng thể bảo vệ từ mẹ giảm dần cùng hệ hô hấp và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở nhỏ hẹp nên nhiễm RSV dễ trở nặng, tắc nghẽn đường thở.

Mẹ bầu tiêm phòng RSV giúp phòng viêm phổi, viêm tiểu phế quản cho trẻ trong 6 tháng đầu đời. Ảnh: Mộc Thảo

Do đó, việc tiêm vaccine RSV trong giai đoạn thai kỳ có thể truyền miễn dịch thụ động từ mẹ sang con, giúp trẻ có được kháng thể ngay từ khi chào đời, phòng ngừa hiệu quả các bệnh viêm đường hô hấp dưới do RSV gây ra trong 6 tháng đầu đời.

Hiện Việt Nam có vaccine phòng RSV (Pfizer, Mỹ), tiêm một mũi duy nhất cho mẹ bầu từ tuần 24-36 và người lớn từ 60 tuổi trở lên. Các dữ liệu lâm sàng cho thấy, tiêm vaccine trong thai kỳ giúp giảm 81,8% nguy cơ trẻ mắc nhiễm trùng hô hấp dưới nặng phải chăm sóc y tế trong 90 ngày đầu đời và duy trì hiệu lực bảo vệ 69,4% đến 6 tháng tuổi.

Ngoài tiêm vaccine, thai phụ cần lưu ý giữ vệ sinh tay thường xuyên, che chắn khi ho hắt hơi, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ đầy đủ để tăng cường miễn dịch. Khi trẻ chào đời, ba mẹ cần theo dõi các biểu hiện hô hấp. Nếu trẻ thở nhanh, bỏ bú, thở rít hoặc tím tái, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời.

Hải Đường