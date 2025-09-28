Việt Nam lần đầu có vaccine phòng virus hợp bào hô hấp

Vaccine phòng viêm phổi do virus hợp bào hô hấp RSV, lần đầu lưu hành tại Việt Nam, được Hệ thống tiêm chủng VNVC ra mắt ngày 27/9.

Vaccine do Tập đoàn Pfizer sản xuất, ứng dụng công nghệ protein tái tổ hợp nhắm vào phân nhóm RSV-A và RSV-B. Đây là hai nhóm virus thường xuyên gây bệnh hô hấp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt trẻ dưới hai tuổi và người già.

Hiện, vaccine chỉ định cho phụ nữ mang thai tuần 24-36, người lớn từ 60 tuổi. Việc tiêm chủng cho thai phụ sẽ giúp truyền kháng thể thụ động, bảo vệ trẻ ngay trong những tháng đầu đời, khi hệ miễn dịch còn non yếu.

Chị Nguyễn Thị Phương, bác sĩ sản khoa tại một bệnh viện ở TP HCM mang thai tuần 34, đến tiêm vaccine RSV tại VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, các dữ liệu nghiên cứu lâm sàng cho thấy vaccine giúp giảm 81,8% nguy cơ trẻ mắc nhiễm trùng hô hấp dưới nặng do RSV phải chăm sóc y tế trong 90 ngày đầu đời và duy trì hiệu lực bảo vệ 69,4% đến 6 tháng tuổi. Tại Argentina, vaccine được đưa vào Chương trình tiêm chủng quốc gia cho thai phụ, giúp giảm 71,3% nguy cơ nhập viện do RSV ở trẻ trong 6 tháng đầu.

Ở người cao tuổi, mũi tiêm giúp giảm tới 88,9% nguy cơ nhiễm trùng hô hấp dưới do RSV trong năm đầu tiên, duy trì bảo vệ kéo dài.

Tính đến tháng 9/2025, vaccine được phê duyệt sử dụng tại hơn 60 quốc gia, đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia ở nhiều nước. Tại Việt Nam, vaccine được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế phê duyệt hồi tháng 7.

Đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết vaccine được triển khai tại hơn 240 trung tâm của VNVC từ 27/9. Đơn vị đã ghi nhận hàng trăm thai phụ và người cao tuổi đăng ký tiêm vaccine ngừa. Thời gian tới, VNVC sẽ tiếp tục mang về các vaccine và kháng thể đơn dòng phòng RSV dành cho trẻ em, người trưởng thành.

RSV gây bệnh hô hấp gồm viêm tai giữa, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, có thể gây tử vong, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 80% trẻ nhiễm RSV cần chăm sóc y tế như nhập viện và thăm khám ngoại trú là trẻ dưới 18 tháng. Nghiên cứu tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM cũng cho thấy, 31,9% trẻ viêm phổi nặng nhập viện dương tính với RSV.

Với người cao tuổi, nhiễm trùng do RSV thường dẫn đến nằm viện kéo dài, chăm sóc hồi sức tích cực, tăng tử vong từ 12-18%. RSV có thể làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính như béo phì, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), đái tháo đường, hen suyễn, tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim...

Hội thảo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe thai phụ và phòng ngừa RSV do VNVC tổ chức toàn quốc ngày 27/9, thu hút nhiều mẹ bầu tham dự. Ảnh: Mộc Thảo

VNVC là hệ thống tiêm chủng tại Việt Nam, phục vụ hàng triệu lượt khách hàng mỗi năm. Gần 10 năm qua, VNVC đã đưa về Việt Nam hơn 20 loại vaccine mới, trong đó nhiều loại lần đầu tiên được triển khai, như vaccine sốt xuất huyết, zona thần kinh, vaccine phế cầu thế hệ mới và các loại phòng não mô cầu công nghệ tiên tiến.

Hồi tháng 5, VNVC khởi công xây dựng Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm hiện đại với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế GMP của WHO, EU và FDA. Nhà máy được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất và phân phối vaccine, sinh phẩm y tế hiện đại trong khu vực, góp phần củng cố an ninh y tế quốc gia.

Gia Nghi