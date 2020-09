'Tenet' cán mốc 250 triệu USD

Bom tấn "Tenet" của đạo diễn Christopher Nolan đạt doanh thu toàn cầu 250 triệu USD nhưng gặp khó tại thị trường Mỹ.

Theo Variety, hãng Warner Bros. hy vọng doanh thu Tenet giống "một cuộc đua đường dài hơn chạy nước rút". Là bom tấn đầu tiên của Hollywood ra rạp giữa bối cảnh dịch cuối tháng 8, phim cán mốc 250 triệu USD sau các suất chiếu cuối tuần qua.

Tuy nhiên, Tenet không thu hút được khán giả Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới. Phim chỉ thu 4,7 triệu USD tuần qua, nâng tổng doanh thu thị trường này lên 36,1 triệu USD. Dù 70% số rạp ở Mỹ đã mở lại, hãng Warner Bros. cho biết người dân vẫn còn ngần ngại khi quay lại rạp phim. Hãng hy vọng doanh thu tăng chậm nhưng đều đặn trong những tuần tiếp theo. Một số chuyên gia nhận định tình hình có thể khá hơn khi hệ thống rạp tại Los Angeles mở lại.

Trailer Tenet Trailer "Tenet". Video: Warner Bros.

Doanh thu phòng vé thế giới vẫn chưa hồi phục. Mulan tiếp tục gây thất vọng khi chỉ đạt 6,5 triệu USD tại thị trường Trung Quốc. Sau 10 ngày công chiếu, bom tấn ngân sách 200 triệu USD hiện đạt mốc 57 triệu USD toàn cầu. Phim chỉ phát trực tuyến, không ra rạp tại Mỹ và một số nước châu Âu. Disney hiện không công bố doanh thu phim từ hệ thống Disney Plus. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định hãng có thể phần nào hồi vốn nhờ bán phim qua mạng.

The New Mutants thu thêm 1,6 triệu USD tại Mỹ và 2 triệu USD tại các thị trường khác, nâng tổng doanh thu lên mức 35 triệu USD toàn cầu. Phim tình cảm The Broken Hearts Gallery của Sony thu thêm 800.000 USD, giảm 29% so với tuần đầu ra mắt.

Trước tình hình ảm đạm, các hãng phim tiếp tục trì hoãn nhiều bom tấn vì sự thua lỗ. Tuần trước, Wonder Woman 1984 lần thứ ba thay đổi lịch phát hành, chuyển từ tháng 10 sang dịp Giáng sinh. GM/Universal lùi công chiếu phiên bản làm lại của Candyman sang năm sau. Black Widow của Marvel và Soul của Pixar từng dự kiến ra mắt vào tháng 11 nhưng nhiều khả năng bị hoãn.

Tại Mỹ, các chuyên gia nhận định hai tháng tới không có dự án nào đủ sức kéo khán giả tới rạp. Nhiều người bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của ngành kinh doanh rạp phim.

Đạt Phan (theo Variety)