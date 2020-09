'Mulan' mở màn thất vọng tại Trung Quốc

Bom tấn 200 triệu USD "Mulan" chỉ đạt doanh thu 23 triệu USD sau đợt công chiếu tại Trung Quốc hồi cuối tuần.

Theo Variety, doanh thu phim kém kỳ vọng dù đứng đầu phòng vé Trung Quốc tuần qua. Trong ngày mở màn 11/9, Mulan chỉ thu 8,05 triệu USD, chiếm 44% thị phần. Tác phẩm cán mốc 23 triệu USD sau ba ngày cuối tuần. Các chuyên gia dự đoán phim chỉ đạt khoảng 41 triệu USD trong một tháng chiếu tại thị trường này, kém Tenet và The Eight Hundred.

Mulan cũng không có doanh thu mở màn thành công như các bom tấn khác tại Trung Quốc tháng qua. The Eight Hundred đạt doanh thu 83 triệu USD sau ba ngày đầu tiên ra rạp. Trong khi đó, Tenet cán mốc 33,4 triệu USD doanh thu mở màn tại đây.

Trailer Mulan Trailer "Mulan". Video: Disney.

Bom tấn với ngân sách 200 triệu USD nhiều khả năng sẽ lỗ lớn. Trước đó, giới chuyên môn nhận định hãng Disney nhắm tác phẩm tới khán giả Trung Quốc, thị trường phim lớn thứ hai thế giới. Mulan không ra rạp tại Mỹ, chỉ phát hành trực tuyến trên hệ thống Disney Plus. Đồng thời, phim nhận nhiều chỉ trích vì các scandal bên lề liên quan đến dàn diễn viên và cách thức tiếp thị. Giới phê bình phương Tây đánh giá phim thiếu đột phá.

Yếu tố dịch bệnh không còn ảnh hưởng nhiều tới thị trường phim Trung Quốc. Từ tháng 8, phòng vé nước này có dấu hiệu hồi sinh, hơn 80% rạp chiếu mở lại. Trong tuần cuối tháng 8, phòng vé Trung Quốc đạt doanh thu 252 triệu USD, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này đến từ bộ phim The Eight Hundred của đạo diễn Quản Hổ, hiện thu gần 390 triệu USD tại riêng Trung Quốc. Tác phẩm chiến tranh nội địa đứng đầu phòng vé ba tuần trước đó. Dịp cuối tuần qua, tác phẩm khởi chiếu ngày 21/8 vẫn thu hút khán giả với doanh thu 21,7 triệu USD. Tenet của đạo diễn Christopher Nolan đạt doanh thu 10,2 triệu USD tại Trung Quốc sau hai tuần công chiếu.

Đạt Phan (theo Variety)