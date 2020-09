'Tenet' cán mốc 100 triệu USD

"Tenet" - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Christopher Nolan - đạt doanh thu 100 triệu USD hôm 5/9, sau khi công chiếu ở Trung Quốc.

Tờ Variety đánh giá dù ra mắt ở thời điểm khó khăn, phim có doanh thu ấn tượng, đánh dấu sự khởi sắc của ngành điện ảnh trong thời kỳ khủng hoảng vì Covid-19. Phim thu khoảng 20 triệu USD ở Trung Quốc trong dịp cuối tuần, sau khi ra rạp hôm 4/9, tiếp tục cạnh tranh vị trí đầu phòng vé với "bom tấn" về đề tài chiến tranh The Eight Hundred.

Bối cảnh đa quốc gia trong 'Tenet' của Christopher Nolan Trailer phim "Tenet". Video: Warner Bros.

Ở Mỹ, phim ra mắt hôm 3/9 nhưng chưa được công chiếu ở một số thành phố lớn như Los Angeles, New York - nơi các rạp phim vẫn đóng cửa từ hồi tháng 3 do dịch. Êkíp kỳ vọng thu được khoảng 20 triệu USD ở thị trường Mỹ trong tuần đầu phát hành. Các phim bám sát Tenet ở thị trường này là The New Mutants (thu 800.000 USD hôm 4/9, tổng doanh thu đạt 9,5 triệu USD). Một đối thủ khác của Tenet là Mulan - tác phẩm không ra rạp mà chiếu trên nền tảng trực tuyến với giá 29,99 USD.

Robert Pattinson đóng vai Neil - đồng nghiệp của The Protagonist (John David Washington) - trong phim. Ảnh: Warner Bros.

Với chi phí sản xuất khoảng 225 triệu USD, Tenet là dự án phim có kinh phí lớn nhất của Christopher Nolan. Trang IndieWire cho rằng êkíp đầu tư khoảng 75-125 triệu USD tiền quảng cáo. Trang Observer ước tính phim cần thu về 450 - 500 triệu USD để hòa vốn.

Tenet xoay quanh câu chuyện điệp viên không tên trên hành trình ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới của ông trùm vũ khí người Nga Andrei Sator. Hai phe có trong tay một loại công nghệ chiến đấu từ tương lai, có thể đảo nghịch các quy luật vật lý thông thường và giúp họ đi ngược thời gian, trở về quá khứ.

Tác phẩm quy tụ nhiều tên tuổi như như Robert Pattinson, John Davis Washington hay Elizabeth Debicki. NY Times so sánh Tenet với loạt phim 007 vì mang đậm màu sắc dòng phim điệp viên, với câu chuyện cựu nhân viên CIA chống kẻ phản diện người Nga muốn tiêu diệt thế giới. Bối cảnh phim được đầu tư hoành tráng, chân thật nhờ nguyên tắc hạn chế kỹ xảo của đạo diễn.

