Tôi không bị ép đụng chạm cơ thể khi đi teambuilding ở nước ngoài

Không trò chơi lố lăng, phản cảm, chủ yếu đi dạo, giải đố theo nhóm, vận động nhẹ nhàng... chuyến teambuilding ở nước ngoài khiến tôi hết hẳn ác cảm.

Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết "Chuyện teambuilding tra tấn tới cả thể xác lẫn tinh thần". Những trò chơi phản cảm, ép buộc, đụng chạm thân thể, thậm chí gây tổn thương tinh thần là điều không thể chấp nhận trong bất kỳ môi trường làm việc văn minh nào. Tuy nhiên, thay vì phủ nhận hoàn toàn giá trị của teambuilding, tôi cho rằng điều chúng ta cần là một sự thay đổi tích cực và phù hợp hơn trong cách tổ chức các hoạt động này.

Tôi từng có cơ hội tham gia các chương trình teambuilding ở nước ngoài và có những trải nghiệm rất khác biệt. Không có trò chơi lố lăng hay phản cảm. Thay vào đó, cả nhóm cùng đi dạo, giải đố theo nhóm, tham gia các trò vận động nhẹ nhàng, cùng nhau lên kế hoạch, tư duy chiến lược để vượt qua thử thách. Những hoạt động như vậy giúp phát huy khả năng hợp tác, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau mà không cần bất kỳ sự đụng chạm thân thể nào.

Tôi tin rằng teambuilding là cần thiết, nhất là trong môi trường công sở hiện đại, nơi nhiều người chỉ tương tác qua email, tin nhắn hoặc công việc khô khan. Một chuyến đi chung, nếu được thiết kế phù hợp, có thể giúp đồng nghiệp hiểu và gần nhau hơn, từ đó làm việc với nhau hiệu quả và có sự đồng cảm hơn.

Tuy nhiên, các chuyến đi này nên được tổ chức ngắn gọn, tốt nhất là làm trong ngày, hoặc kéo dài không quá hai ngày. Điều này giúp mọi người vừa có cơ hội kết nối, vừa có thể nhanh chóng trở về với gia đình, không gây mệt mỏi, không làm xáo trộn lịch cá nhân và cũng giảm bớt gánh nặng tổ chức, chi phí cho công ty.

Tôi cũng là người từng say xe rất nặng, nên hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của nhiều người khi di chuyển quãng đường dài. Tuy vậy, tôi không cho rằng đó là lý do để né tránh cơ hội kết nối hay yêu cầu những người trên xe phải im lặng, tránh giao tiếp. Thay vào đó, tôi đã rèn luyện sức khỏe và áp dụng nhiều cách để làm dịu cảm giác say xe.

Một vài kinh nghiệm cá nhân của tôi như: ăn vừa đủ no trước khi lên xe, tránh các món nhiều gia vị, món nước, dễ gây trào ngược; cầm theo mẩu bánh mì nhỏ, đeo khẩu trang để hạn chế hít mùi xăng xe, vừa tránh khô miệng, vừa giảm cảm giác buồn nôn; tránh lạm dụng thuốc chống say vì dễ gây phụ thuộc và buồn ngủ, làm giảm sự tỉnh táo; sử dụng gối đỡ cổ, đỡ đầu để giữ tư thế thoải mái, giúp giảm mỏi, hạn chế tiền đình; hạn chế xem điện thoại khi ở trên xe; tập thích nghi dần bằng các hành trình ngắn như đi xe buýt, hoặc đi trong thành phố...

Tóm lại, tôi cho rằng teambuilding không sai, không xấu, chỉ là nó bị biến tướng thành trò tiêu khiển phản cảm hoặc tổ chức thiếu nhân văn. Thế nên, việc cần làm là thay đổi cách thực hiện, để những hoạt động thế này thực sự trở thành dịp gắn kết, phát triển và tiếp thêm tinh thần cho tập thể, thay vì trở thành nỗi ám ảnh thể chất lẫn tinh thần như nhiều người đang trải qua.

Song Vui Khoe