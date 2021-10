Taylor Swift tôn vinh Carole King

MỹCa sĩ Taylor Swift biểu diễn "Will you love me tomorrow" - bản hit của Carole King tại sự kiện Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll lần thứ 36.

Taylor Swift mở màn đêm nhạc với ca khúc Will you love me tomorrow, mừng Carole King ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll. Đây là một bảo tàng ra đời năm 1983, nằm ở Cleveland, Ohio, Mỹ, thường vinh danh những huyền thoại có tầm ảnh hưởng trong lịch sử ngành thu âm.

Ca sĩ mặc bodysuit ren đi vòng quanh sân khấu rồi cất tiếng hát trước 12.000 khán giả. Cô được cho khá hồi hộp khi bắt đầu, cười tươi ở phần điệp khúc sau khi nhận được sự tán thưởng của đám đông. Taylor Swift nói bản thân thần tượng và đã lớn lên cùng âm nhạc của King.

Ca sĩ Taylor Swift đã biểu diễn "Will you love me tomorrow" Màn trình diễn "Will you love me tomorrow" của Taylor Swift tại Sảnh Danh vọng 2021, ngày 30/10. Video: Twitter Taylor Swift Updates

Trên Twitter, video trình diễn của Taylor Swift được chia sẻ với bình luận tích cực: "Cô ấy đã ở đó và biểu diễn ca khúc với sự tôn kính dành cho Carole King"; "Một màn trình diễn nhiều cảm xúc"; "Phần trình diễn mang dấu ấn riêng của Taylor Swift".

Taylor Swift nhận được sự tán thưởng trên sân khấu khi hát vinh danh Carole King, ngày 30/10, Mỹ. Ảnh: AP

King xúc động với màn trình diễn của Taylor Swift. Khi máy quay lia về phía khán giả bắt gặp bà đang lau nước mắt, ra hiệu hài lòng về màn trình diễn. Bà cảm ơn và gọi cô là "cháu gái chuyên nghiệp của tôi". Nữ ca sĩ 79 tuổi nói: "Phiên bản cô ấy hát tối nay thật tuyệt vời. Nhạc phẩm như thể thuộc về cô ấy và do cô ấy tạo ra, theo cách mà tôi chưa bao giờ thể hiện. Và cũng chưa từng có ai thể hiện ca khúc theo cách như vậy. Ở vai trò tác giả, tôi hạnh phúc khi thấy nhiều người biểu đạt nhạc phẩm của tôi theo nhiều cách khác nhau".

Will you love me tomorrow là bản hit của Carole King, cạnh You've got a friend, It’s too late... Ca khúc từng được ví "bản hit quái vật" của nhóm The Shirelles vào năm 1960 khi King còn là một nhạc sĩ, chưa phải nghệ sĩ thu âm. Sau đó, bài hát nằm trong album Tapestry, phát hành năm 1971, trở thành một trong những album lớn nhất mọi thời đại, từng 13 lần đạt đĩa bạch kim.

Taylor Swift chụp ảnh cùng Carole King tại hậu trường đêm nhạc, ngày 30/10. Ảnh: Twitter Taylor Swift Updates

Taylor Swift và Carole King có mối duyên trước đó. Tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ 2019, King đã trao cho Swift biểu tượng "Nghệ sĩ của thập kỷ". Bà từng ca ngợi sự đa năng của cô: "Những năm qua tôi biết nhiều các nhạc sĩ, ca sĩ tuyệt vời. Thật hiếm khi thấy tất cả tài năng đó ở trong cùng một người như Taylor Swift. Các bài hát của cô ấy đều chạm đến trái tim, có sức ảnh hưởng phi thường trên toàn thế giới".

Carole King sinh năm 1942, là ca sĩ, nhà soạn nhạc, diễn viên người Mỹ, từng đoạt giải Grammy và Emmy. Bà bắt đầu hoạt động âm nhạc vào thập niên 1960 cùng người chồng đương thời Gerry Goffin, từng sáng tác hơn 20 bài hát ăn khách cho nhiều nghệ sĩ.

Taylor Swift sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm sáng tác nhạc người Mỹ. Cô từng phát hành nhiều album gây tiếng vang như Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020)... Tháng 11/2019, cô vào top 10 nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại do Billboard chọn. Hồi tháng 5, cô được vinh danh "Biểu tượng toàn cầu" tại lễ trao giải Brit Awards.

Tân Cao (theo Rolling Stone, Variety)