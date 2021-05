Taylor Swift là 'Biểu tượng toàn cầu'

AnhTaylor Swift được vinh danh là "Biểu tượng toàn cầu" tại lễ trao Brit Awards, tối 11/5.

Diễn viên Game of Thrones, Maisie Williams, trao giải cho Taylor Swift vì "khả năng đấu tranh cho những điều bản thân tin tưởng đã khiến Swift trở thành nguồn cảm hứng trên toàn thế giới". Ban tổ chức phát video, trong đó nhiều bạn bè như Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz nói về kỷ niệm với Taylor Swift.

Taylor Swift mặc trang phục của Miu Miu tại lễ trao giải Brit Awards. Ảnh: Reuters.

Giải thưởng "Biểu tượng toàn cầu" tôn vinh nghệ sĩ tạo ra tác động to lớn thông qua âm nhạc, từng được trao cho Robbie Williams, Elton John và David Bowie. Taylor Swift là nữ nghệ sĩ người nước ngoài đầu tiên nhận giải. Trong bài phát biểu, cô cảm ơn người hâm mộ Anh ủng hộ mình suốt năm qua, giúp cô có nhiều cảm hứng sáng tạo thời dịch, ra liên tiếp hai album. Ca sĩ động viên khán giả: "Những khi đặt toàn bộ trái tim và tâm trí vào một điều gì đó nhưng lại vấp phải sự hoài nghi, đừng để chúng quật ngã bạn. Hãy để điều đó tiếp thêm động lực cho bạn".

Dua Lipa biểu diễn tại Brit Awards Dua Lipa biểu diễn liên khúc "Future Nostalgia" tại Brit Awards 2021. Video: Youtube Dua Lipa.

Năm qua, Taylor Swift phải hủy tour diễn toàn cầu nhưng thành công khi lặng lẽ phát hành hai album Folklore và Evermore. Cô đi vào lịch sử Grammy khi là nữ ca sĩ đầu tiên ba lần thắng giải ở hạng mục "Album của năm" nhờ Folklore. Thành tích này giúp cô đứng chung hàng ngũ các đàn anh như Frank Sinatra, Stevie Wonder và Paul Simon. Cô được giới chuyên môn đánh giá cao khi thử nghiệm với dòng nhạc indie folk.

Giải "Album của năm" được trao cho Future Nostalgia của Dua Lipa. Trên sân khấu, ca sĩ kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson tăng lương cho các nhân viên y tế, những người đang ở tuyến đầu chống Covid-19. Cô nói tặng giải thưởng của mình cho Dame Elizabeth Anionwu - một y tá và Folajimi Olubunmi-Adewole - chàng trai 20 tuổi chết vì cứu người bị đuối nước trên sông Thames hồi tháng 4. Tờ The Guardian nhận định chiến thắng của Dua Lipa là xứng đáng. Cô nỗ lực hoạt động trong thời dịch, đột phá với album âm hưởng disco - Future Nostalgia.

Thảm đỏ Brit Award 2021 Dàn sao chưng diện trên thảm đỏ Brit Awards. Video: Tổng hợp từ Brits.

Dua Lipa sinh năm 1995 tại Anh. Năm 2015, cô phát hành các single đầu tay New Love, Be the One, thành công trên thị trường âm nhạc châu Âu. Năm 2017, cô trở thành sao toàn cầu với bản hit New Rules. Bài hát mang phong cách electropop và EDM từng đứng đầu ở Anh, Hà Lan, Ireland, Israel và xếp vị trí 11 bảng xếp hạng Billboard, Mỹ. Dua Lipa từng được mời biểu diễn trong đêm chung kết Cup C1 giữa Liverpool và Real Madrid năm 2018.

Để xóa định kiến thiên vị nam giới, sáu trên bảy hạng mục của giải năm nay thuộc về phái đẹp. Little Mix trở thành ban nhạc toàn nữ thứ tư giành giải "Nhóm nhạc của năm", sau Five Star (1987), Stereo MCs (1994) Gorillaz (2018). Thành viên Leigh-Anne Pinnock phát biểu: "Không dễ dàng để trở thành những nữ nghệ sĩ tồn tại được trong nền công nghiệp âm nhạc ở Anh. Chúng tôi đã chứng kiến sự thống trị của nam giới da trắng, sự phân biệt giới tính và thiếu đa dạng. Chúng tôi tự hào vì cách chúng tôi gắn kết với nhau, giữ vững quan điểm của mình, xung quanh chúng tôi là những phụ nữ mạnh mẽ. Họ đang thể hiện tư tưởng của mình nhiều hơn bao giờ hết". Little Mix nổi tiếng từ khi tham gia chương trình X-factor 10 năm trước.

Haim giành giải "Nhóm nhạc quốc tế", Arlo Parks (20 tuổi) giành giải "Nghệ sĩ đột phá", Billie Eilish và The Weeknd lần lượt giành giải nữ và nam nghệ sĩ quốc tế. Giải single của năm thuộc về Watermelon Sugar của Harry Styles. Brit Awards là giải âm nhạc thường niên ở Anh, được thành lập từ năm 1977, tương đương giải Grammy ở Mỹ.

Hà Thu