Taylor Swift phá kỷ lục của The Beatles

Theo Guardian, album tái bản Fearless của Taylor Swift đứng đầu thị trường Anh tuần qua với 21.145 đơn vị (tính cả đĩa vật lý và doanh thu nhạc số). Tác phẩm trở thành album thứ ba của cô dẫn đầu thị trường trong khoảng một năm qua, phá kỷ lục của ban nhạc The Beatles giữ suốt 54 năm qua. Cụ thể, Swift cần 259 ngày để đạt thành tích với ba album Folklore (tháng 7/2020), Evermore (12/2020) và Fearless (ngày 9/4). Trong khi đó, The Beatles mất 364 ngày với ba album Help!, Rubber Soul và Revolver trong năm 1965 đến 1966.

Ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: Billboard.

Theo Variety, album cũng phá hàng loạt kỷ lục tại thị trường Mỹ với doanh thu 265.000 đơn vị trong tuần đầu. Fearless là album tái bản đầu tiên đứng đầu Billboard và giúp cô trở thành nghệ sĩ nữ đầu tiên có ba album top 1 trong vòng 12 tháng. Với 50 triệu lượt nghe trên Spotify trong ngày đầu ra mắt, Fearless cũng đạt thành tích ngày mở màn tốt nhất trên hệ thống nhạc trực tuyến này tính từ đầu năm nay.

Taylor Swift thực hiện dự án thu lại 6 album gốc bị mất bản quyền vào tay ông bầu Scooter Braun thông qua vụ thâu tóm hãng đĩa Big Machine Records năm 2019. Nữ ca sĩ nhiều lần lên án Braun trên mạng xã hội vì bị hét giá khoảng 300 triệu USD nếu muốn mua lại bản quyền.

Fearless - album phòng thu thứ hai của Swift, ra mắt năm 2008 - là sản phẩm đầu tiên thuộc dự án. Bên cạnh các hit cũ, Swift cũng cho thêm một số ca khúc chưa từng được phát hành vào bản lần này.

Taylor Swift Love Story Fearless Album "Love Story" - ca khúc trong album "Fearless" tái bản của Taylor Swift. Video: Taylor Swift Youtube.

Đạt Phan (theo Guardian, Variety)