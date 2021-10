BTS nhận ba đề cử Giải thưởng Âm nhạc Mỹ

Nhóm BTS đến từ Hàn Quốc lần đầu xuất hiện ở hạng mục "Nghệ sĩ của năm" của Giải thưởng Âm nhạc Mỹ.

Ở hạng mục "Nghệ sĩ của năm", BTS sẽ cạnh tranh cùng Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, The Weeknd. Năm ngoái, chiến thắng thuộc về Taylor Swift.

Bảy thành viên của nhóm nhạc BTS. Ảnh: Soompi

Năm thứ ba liên tiếp BST góp mặt ở hạng mục "Bộ đôi/Nhóm nhạc Pop được yêu thích". Ca khúc Butter của nhóm được đề cử "Bài hát Pop được yêu thích nhất", cạnh tranh cùng Kiss Me More (Doja Cat ft SZA), Levitating (Dua Lipa), drivers license (Olivia Rodrigo), Save Your Tears (The Weeknd ft Ariana Grande).

MV "Butte" của nhóm BTS MV "Butter" được BTS phát hành hồi tháng 5, đang hút gần 600 triệu lượt xem. Video: Youtube Hybe Labels Năm ngoái, BTS được vinh danh "Nghệ sĩ mạng xã hội được yêu thích nhất". Hạng mục này không có trong danh sách đề cử năm nay. Kết quả các đề cử dựa trên lượng tương tác của người hâm mộ, bao gồm lượt phát trực tuyến, bán album, phát sóng trên radio. Số liệu sẽ được lấy từ ngày 25/9/2020 đến 23/9 năm nay. Sự kiện sẽ phát sóng từ Nhà hát Microsoft ở Los Angeles vào ngày 21/11. Giải thưởng Âm nhạc Mỹ - American Music Awards (AMA) được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong ngành âm nhạc tại Mỹ. Giải được Dick Clark sáng lập năm 1973. Không giống giải Grammy được trao trên cơ sở phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm Nghệ thuật Thu âm Quốc gia, giải AMA được quyết định bởi các cuộc thăm dò khán giả.

Tân Cao (theo Soompi)