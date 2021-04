Bạn trai Taylor Swift có giải Grammy

Taylor Swift xác nhận Joe Alwyn là người đồng sáng tác "Folkrole" - album giành giải Grammy của cô hồi tháng 3.

Theo People hôm 24/4, nữ ca sĩ cho biết William Bowery là bút danh của diễn viên J oe Alwyn. Anh đồng sáng tác bài Exile, Betty, đồng sản xuất loạt ca khúc Exile, Betty, My Tears Ricochet, August, This Is Me Trying, Illicit Affairs.

Các fan của Taylor Swift trước đó phát hiện tên của Alwyn được thêm vào danh sách những người đoạt Grammy trên website giải thưởng, bên cạnh hai nhà sản xuất Aaron Dessner và Jack Antonoff. Tại lễ trao giải, Taylor Swift từng nói: "Joe là người đầu tiên nghe mọi ca khúc tôi viết, và tôi đã có khoảng thời gian cách ly tuyệt vời khi được ở bên anh, sáng tác nhạc cùng nhau".

Taylor Swift - 'Betty' Ca khúc "Betty" trong album "Folkrole". Video: Taylor Swift Official.

Folkrole đoạt giải "Album của năm" tại Grammy năm nay, giúp Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên có ba CD đoạt giải này, sau1 989 (2016), Fearless (2010). Folkrole ra mắt ngày 24/7 năm ngoái một cách bất ngờ. Khác những tác phẩm trước, cô không quảng bá rầm rộ, chỉ tiết lộ trên mạng xã hội. Album mang hơi thở indie folk, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Joe Alwyn (trái) và Taylor Swift. Ảnh: Vogue.

Taylor Swift hẹn hò diễn viên người Anh - Joe Alwyn - từ tháng 5/2017. Hai người đều kín tiếng, ít xuất hiện chung hay chia sẻ chuyện yêu đương. Đây là cuộc tình kéo dài lâu nhất của cô, sau hàng loạt đổ vỡ với Taylor Lautner, Calvin Harris, Tom Hiddleston, Harry Styles...

Joe Alwyn được bạn bè mô tả là người trầm tính, thích cuộc sống khép kín. Diễn viên sinh năm 1990, kém Taylor Swift một tuổi. Anh học hành chăm chỉ, gắn bó gia đình và được báo Anh gọi là "trai ngoan". Về sự nghiệp, Joe Alwyn được chú ý sau khi tham gia bộ phim Billy Lynn's Long Halftime Walk của đạo diễn Lý An năm 2016.

Hà Thu