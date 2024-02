Taylor Swift tiết lộ các ca khúc trong album mới

Album mới của Taylor Swift gồm 16 bài hát, trong đó có hai bài hát cùng rapper Post Malone và nhóm Florence and Machine.

Hôm 6/2, trên mạng xã hội X, ca sĩ cho biết album The Tortured Poets Department sẽ ra mắt ngày 19/4. Trong đó, Post Malone song ca Taylor trong ca khúc Fortnight, nhóm Florence and the Machine góp giọng với bài Florida!!!.

Bìa sau album "The Tortured Poets Department". Ảnh: X Taylor Swift

Bài hát bổ sung - The Manuscript cũng được thêm vào album. Dự án ra mắt với ba phiên bản vinyl, CD và cassette. Bài hát bổ sung - The Manuscript. Bên cạnh đó, bộ sưu tập ảnh dày 24 trang với ba lời bài hát viết tay và những bức ảnh của Taylor đi kèm với đĩa nhạc.

Trước đó, tại khoảnh khắc nhận giải Album nhạc Pop của năm ở Grammy lần thứ 66 sáng 5/2 (giờ Hà Nội), ca sĩ bất ngờ thông báo phát hành đĩa nhạc mới được cô ấp ủ suốt hai năm dành tặng người hâm mộ. Thông tin này khiến nhiều khách dự Grammy phấn khích và hò hét. Bài đăng Instagram về sản phẩm âm nhạc mới nhanh chóng thu hút hơn bốn triệu lượt yêu thích chỉ sau 20 phút đăng tải.

Trong sự kiện, Taylor còn đoạt một trong những giải quan trọng nhất - Album của năm với Midnights. Thành tích giúp ca sĩ trở thành nghệ sĩ thắng nhiều Album của năm nhất trong lịch sử Grammy, phá kỷ lục của huyền thoại Frank Sinatra, Stevie Wonder, Paul Simon (đều giành ba giải). Ba đĩa nhạc của cô đạt thành tích tương tự, gồm Fearless (thắng giải 2010), 1989 (2016) và Folklore (2020).

Taylor Swift nhận kèn vàng Grammy thứ tư. Video: CBS Taylor Swift nhận kèn vàng thứ tư hạng mục Album của năm ở giải Grammy. Video: CBS

Taylor Swift phát biểu: "Tôi muốn nói với bạn rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành một bài hát, hoặc khi tôi giải mã được đoạn bridge (đoạn nối trong bài hát) mình thích, hay khi tôi thực hiện một video âm nhạc, hoặc là khi làm việc với các vũ công của mình, chuẩn bị cho tour diễn sắp tới tại Nhật".

Ngoài ra mắt album Midnights, nghệ sĩ có năm hoạt động sôi nổi khi thực hiện chuyến lưu diễn quanh thế giới Eras Tour. Billboard đánh giá ảnh hưởng của Taylor Swift giai đoạn 2023-2024 ngang tầm The Beatles, Bee Gees và Michael Jackson.

Taylor Swift tại Grammy 2024. Ảnh: Recording Academy

Taylor Swift, 35 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc nước Mỹ. Cô ra mắt vào năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích. Ngoài là ca sĩ, Taylor Swift còn tạo dấu ấn với tài năng sáng tác và là nhạc sĩ chính của các bài hát đình đám trong sự nghiệp của cô. Sau 10 album, Taylor nhận 14 giải Grammy, 29 giải Billboard, 23 giải VMAs và thành công với nhiều tour lưu diễn quốc tế. Tháng 12/2023, Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, vượt hơn một tỷ USD.

Hiện Taylor hẹn hò cầu thủ bóng bầu dục NFL Travis Kelce - bằng tuổi nghệ sĩ. Chuyện tình cảm của cả hai được đông đảo người hâm mộ ủng hộ.

Quế Chi