Taylor Swift kiếm hơn 100 triệu USD từ Spotify

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift kiếm được hơn 100 triệu USD tiền bản quyền nghe nhạc trên Spotify năm nay.

Theo People, ca sĩ 33 tuổi là nghệ sĩ có sản phẩm được phát trực tuyến nhiều nhất trên Spotify năm 2023, đạt 26,1 tỷ lượt phát trên toàn cầu từ ngày 1/1 đến nay. Các vị trí sau lần lượt thuộc về Bad Bunny, The Weeknd, Drake và ngôi sao người Mexico - Peso Pluma. Cuộc bình chọn nằm trong mục Spotify Wrapped hàng năm của Spotify - nơi tiết lộ xu hướng âm nhạc của năm.

Tổng hợp các khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour Một số khoảnh khắc của Taylor Swift ở Eras Tour. Video: Instagram Taylor Swift

Sau khi được công bố là "Nghệ sĩ Spotify hàng đầu thế giới 2023", Taylor Swift bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân: "Tôi chỉ muốn nói với những ai đã nghe nhạc của tôi trong năm nay ở bất cứ đâu trên thế giới: tôi cảm ơn các bạn. Đây thực sự là món quà sinh nhật và quà nghỉ lễ tuyệt vời nhất mà tôi có được".

Theo Billboard, số lượt phát trực tuyến trên Spotify của Swift đến hết năm dự kiến tiếp tục tăng, có thể lên khoảng 27,2 tỷ. Thu nhập của Swift trên tất cả nền tảng phát nhạc trực tuyến, gồm Apple Music, Amazon Music và YouTube, ước tính 160 triệu USD, doanh thu xuất bản tăng lên gần 200 triệu USD.

2023 là năm đại thắng của Taylor Swift khi đạt nhiều thành tựu với chuỗi hoạt động âm nhạc. Eras Tour thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, giúp cô đứng vào hàng tỷ phú.

Washington Post nói Taylor vừa là nữ doanh nhân thiên tài và nghệ sĩ biểu diễn. Giới chuyên môn và nhiều trang báo nhận định Eras Tour "càn quét" thế giới nhờ sự đầu tư và chiến lược xây dựng hình ảnh thông minh.

Taylor Swift biểu diễn ở Argentina hồi tháng 11. Ảnh: Instagram Taylor Swift

Ngoài ra, Swift thành công khi phát hành phim tài liệu The Eras Tour Movie, phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home, đạt 26 triệu USD cho lượng vé đặt trước. Sau ba tuần công chiếu, phim thu về hơn 200 triệu USD toàn cầu. Trước buổi chiếu, cô viết trên trang cá nhân: "The Eras Tour là trải nghiệm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay".

Song song các show diễn, cô tái thu âm, phát hành album 1989 (Taylor's Version) cuối tháng 10. Sản phẩm đạt 1,6 triệu bản tiêu thụ tuần đầu, cao nhất trong sự nghiệp của Swift.

Taylor Swift là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Năm nay, cô giành giải ở chín hạng mục MTV VMAs 2023 và phá vỡ kỷ lục khi nhận bảy đề cử tại Grammy 2024.

Họa Mi (theo People)