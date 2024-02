Taylor Swift, Beyoncé giúp rạp chiếu phim tăng doanh thu

Chuỗi rạp chiếu lớn nhất Mỹ - AMC Theaters - cho biết tổng doanh thu quý IV năm 2023 đạt 1,1 tỷ USD nhờ phim hòa nhạc của Taylor Swift và Beyoncé.

Theo Hollywood Reporter ngày 27/2, CEO AMC Theaters Adam Aron nói hệ thống rạp chiếu đón khoảng 51,9 triệu người xem trong quý IV năm ngoái, tăng 4,7% so với năm 2022. Tổng doanh thu 2023 đạt 4,8 tỷ USD, hơn 2022 gần một tỷ USD, nhờ sức hút của Taylor Swift: The Eras Tour và Renaissance: A Film by Beyoncé tại thị trường Mỹ và quốc tế.

Beyoncé và Taylor Swift trong buổi ra mắt album "Renaissance" tại London hồi tháng 11/2023. Ảnh: Beyonce.com

"Mặc dù doanh thu toàn ngành chiếu bóng giảm sút, quý IV của AMC vẫn tăng 11,5% lợi nhuận kéo theo chỉ số EBITDA (số liệu tài chính cho biết lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và tổn thất giá trị) cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái", Adam Aron nói.

CEO còn cho biết "điện thoại của công ty liên tục đổ chuông" do nhiều nghệ sĩ đề nghị hợp tác phân phối phim hòa nhạc cá nhân. Theo ông, nhiều dự án âm nhạc sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc 2025.

Trên thực tế, AMC Theaters chỉ thu nhiều lợi nhuận từ hai dự án điện ảnh của Taylor Swift và Beyoncé, những quý khác vẫn ảm đạm. Lợi nhuận của hệ thống rạp nội địa giảm 35% so với cùng thời điểm năm 2019 do tác động của làn sóng đình công kép. Adam Aron tin tưởng cuộc biểu tình sẽ lắng xuống vào mùa xuân năm nay, dự đoán doanh thu bắt đầu tăng trưởng trở lại vào tháng 3 hoặc mùa hè, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Taylor Swift, 35 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc nước Mỹ. Cô ra mắt năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích, nhận 12 giải Grammy, 29 giải Billboard và thành công với nhiều chuyến lưu diễn quốc tế. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD.

Taylor Swift: The Eras Tour ra mắt vào tháng 10/2023, nhanh chóng trở thành cơn sốt phòng vé toàn cầu. Hiện tác phẩm vượt hơn 261 triệu USD, trở thành phim tài liệu hòa nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời. Bộ phim dài 168 phút ghi lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tính lịch sử trong sự nghiệp âm nhạc của nghệ sĩ. Tờ Guardian gọi dự án điện ảnh này là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công của một siêu sao.

Trailer 'Taylor Swift: The Eras Tour' Trailer "The Eras Tour" của Taylor Swift. Video: CGV Cinemas Vietnam

Beyoncé, 42 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award. Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017. Cô cũng là người giành nhiều giải Grammy nhất với 32 kèn vàng, tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z). Beyoncé kết hôn rapper Jay-Z năm 2008, có ba con - Blue Ivy Carter 11 tuổi, cặp song sinh Rumi và Sir Carter sáu tuổi.

Renaissance: A Film by Beyoncé phát hành hồi tháng 12/2023, kể về nhiều giai đoạn quan trọng trong tour Renaissance World Tour dài 5 tháng của "nữ hoàng Grammy". Đồng thời, tác phẩm mô tả sự chăm chút của nghệ sĩ vào quá trình sản xuất và kỳ vọng của Beyoncé trong sự nghiệp. Các video hậu trường thực hiện album phòng thu thứ bảy Renaissance (2022) cũng xuất hiện trong phim. Theo Công ty Nghiên cứu truyền thông Comscore, dự án thu về 21,8 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Rolling Stones ví Renaissance: A Film by Beyoncé như bản sử thi của siêu anh hùng dưới dạng phim hòa nhạc.

Taylor Swift, Beyoncé giúp rạp chiếu phim tăng doanh thu Trailer bản toàn cầu phim hòa nhạc "Renaissance: A Film by Beyonce". Video: YouTube Beyoncé

Phương Thảo (theo The Hollywood Reporter)