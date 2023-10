Beyoncé tung trailer phim về tour diễn thứ 9

Ca sĩ ra mắt trailer phim tài liệu "Renaissance: A Film by Beyoncé", về chuyến lưu diễn "Renaissance World Tour" từ tháng 5 đến tháng 10.

Trailer "Renaissance: A Film by Beyoncé" Trailer "Renaissance: A Film by Beyoncé". Video: YouTube Beyoncé

Trong trailer ra mắt ngày 2/10, Beyoncé nói: "Khi tôi trình diễn, tôi hoàn toàn tự do". Nghệ sĩ mong muốn chuyến lưu diễn là nơi để khán giả cảm thấy thoải mái, không ai bị phán xét.

Phim kể về nhiều giai đoạn quan trọng trong tour của Beyoncé, từ khi thành lập dự án đến khi kết thúc. Đồng thời, tác phẩm mô tả sự chăm chút của nghệ sĩ vào quá trình sản xuất và kỳ vọng của Beyoncé trong sự nghiệp. Các video hậu trường thực hiện album phòng thu thứ bảy Renaissance (2022) cũng xuất hiện trong phim.

Theo Variety, tác phẩm còn khai thác khía cạnh về cuộc sống gia đình của giọng ca Single Ladies. Video có đoạn Beyonce đang tập luyện với con gái Blue Ivy Carter và các vũ công, cùng cảnh chơi đùa của ca sĩ với cặp song sinh Rumi và Sir Carter. Jay-Z - chồng của nghệ sĩ - hỏi Beyoncé về ý định thực hiện show diễn lần này.

Beyoncé biểu diễn tại concert ở Atlanta (Mỹ) hồi tháng 8, xuất hiện trong phim "Renaissance: A Film by Beyoncé". Ảnh: WireImage

Renaissance World Tour bắt đầu hôm 10/5 ở Stockholm (Thụy Điển) và kết thúc hôm 1/10 tại thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ), thu hút hơn 2,7 triệu người. Chương trình được giới phê bình khen ngợi, đa số ấn tượng với cách tổ chức show, giọng ca và trang phục biểu diễn của nghệ sĩ.

Theo báo cáo của Billboard, tour thu về 179 triệu USD trong tháng 8, trở thành concert có doanh thu một tháng cao nhất từ khi Billboard bắt đầu theo dõi lợi nhuận của các chuyến lưu diễn, vào năm 1985. Tạp chí Forbes cho rằng ca sĩ có thể kiếm được 2,1 tỷ USD từ tour diễn. Cùng Eras Tour của Taylor Swift, tour diễn thứ chín của Beyoncé được dự đoán sẽ xuất hiện trong danh sách các concert có doanh thu cao nhất mọi thời.

Nghệ sĩ từng thực hiện các phim tài liệu về tour diễn trước như Beyoncé: Shine - An Unauthorized Story On Beyoncé Knowles (2010), Life is But a Dream (2013), Homecoming (2019).

Trailer 'Homecoming- A Film By Beyoncé' Trailer "Homecoming - A Film By Beyoncé" năm 2019. Video: Netflix

Beyoncé, 42 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu cao quý như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award. Tạp chí Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017.

Nghệ sĩ là người giành nhiều giải nhất lịch sử Grammy với 32 kèn vàng, gồm các giải tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).

Cô kết hôn rapper Jay-Z năm 2008, có ba con, Blue Ivy Carter 11 tuổi, cặp song sinh Rumi và Sir Carter sáu tuổi.

Quế Chi