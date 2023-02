Beyonce lập kỷ lục ở Grammy 2023

MỹBeyonce trở thành ca sĩ giành nhiều giải nhất lịch sử Grammy với 32 kèn vàng, ở sự kiện sáng 6/2 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles.

Dù lập kỷ lục, ca sĩ khiến người hâm mộ tiếc nuối vì trượt các hạng mục lớn như Album, bài hát và ghi âm của năm. Trước đó, nữ ca sĩ nhận giải Album Dance/Electronic hay nhất cho Renaissance. Khi tên cô được xướng lên, cả khán phòng đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Khoảnh khắc Beyoncé được xướng tên Beyonce được xướng tên ở giải Album Dance/Electronic xuất sắc. Video: FPT Play

Ca sĩ nhiều lần xúc động, ngập ngừng khi phát biểu. Cô nói: "Tôi sẽ cố để không xúc động, tôi sẽ chỉ cảm nhận đêm nay. Tôi muốn cảm ơn Chúa đã bảo vệ tôi. Tôi cảm ơn chú tôi, Johnny, người không có mặt ở đây, nhưng linh hồn của chú vẫn ở đây. Tôi muốn cảm ơn bố mẹ đã yêu thương, khuyến khích tôi. Cảm ơn chồng, ba con yêu quý của tôi - những người đang theo dõi chương trình ở nhà. Cảm ơn vì đã trao giải Grammy cho tôi".

Trước đó, Beyonce nhận các giải Ca khúc R&B hay nhất cho bài Cuff It, Bản ghi âm Dance/Electronic hay nhất cho Break My Soul và Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất cho Plastic Off the Sofa. Beyonce hiện có 32 giải, 79 đề cử (bao gồm các giải tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).

Cô cũng được Lizzo nhắc đến khi lên nhận giải Ghi âm của năm cho bài About Damn Time. Ca sĩ nói với Beyonce: "Hồi học lớp 5, tôi bỏ học để đi xem chị biểu diễn. Khi nhìn thấy chị, tôi đã khóc. Chị đã thay đổi cuộc đời tôi, cách tôi sáng tác nhạc. Cuối cùng thì, tôi có Grammy rồi".

Lizzo tri ân Beyonce khi nhận giải Lizzo tri ân Beyonce khi nhận giải. Video: FPT Play

Giải Bài hát của năm thuộc về Just Like That của huyền thoại âm nhạc 74 tuổi - Bonnie Raitt. Ca khúc nói về câu chuyện một người đã hiến nội tạng cho người thân.

Giải Album của năm được trao cho Harry’s House của Harry Styles. Anh nói: "Đêm nay là thời điểm quan trọng để chúng ta nhận ra âm nhạc đang ở thời điểm đỉnh cao. Đây thực sự là sự ưu ái lớn, tôi muốn tặng giải thưởng cho những người kết hợp với tôi. Những người như tôi không phải lúc nào cũng được nhận giải lớn như thế này, xin cảm ơn".

Harry’s House là album phòng thu thứ ba của ca sĩ, đứng vị trí số một trên bảng xếp hạng Anh với 113.000 bản được bán ra, trở thành album bán chạy nhất năm 2022 tại quốc gia này. Nó cũng đạt quán quân trên Billboard 200 của Mỹ với 330.000 bản.

Harry Styles phát biểu nhận giải. Ảnh: Reuters

Giải thưởng lớn cuối cùng - Nghệ sĩ mới xuất sắc - thuộc về Samara Joy. Cô sinh năm 1999, từng giành chiến thắng trong Cuộc thi Giọng hát Jazz Quốc tế Sarah Vaughan vào năm 2019 và được Jazz Times vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2021.

Lễ trao giải năm nay tiếp tục là bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc, với các màn biểu diễn của Harry Styles, Sam Smith, Kendrick Lamar, Lizzo, Jay-Z... Đặc biệt, màn tưởng nhớ các nghệ sĩ qua đời năm qua của Kacey Musgrave, Quavo, Sheryl Crow, Mick Fleetwood và Bonnie Raitt sâu lắng, xúc động.

Kacey Musgraves hát tưởng nhớ các nghệ sĩ qua đời Kacey Musgraves hát tưởng nhớ các nghệ sĩ qua đời. Video: FPT Play

Tuy nhiên, phần ca hát dày đặc trong khi các phần trao giải diễn ra chóng vánh, khiến tổng thể chương trình mất cân đối. Ngoài ra, ban tổ chức mời một nhóm người hâm mộ tham gia bình luận các giải thưởng, khiến lễ trao giải càng rườm rà.

MC Trevor Noah nhiều lần nhắc dấu mốc kỷ niệm 50 năm hiphop ra đời, tôn vinh văn hóa này. Ban tổ chức cũng vinh danh Dr. Dre với giải Ảnh hưởng toàn cầu, dành riêng cho thể loại hiphop, được trao từ năm nay. Dr Dre nói hiphop đã cứu rỗi tâm hồn anh từ khi còn là một thiếu niên. Rapper là nhà sáng lập Hãng Aftermath Entertainment và thương hiệu Beats. Ngoài ra, anh có nhiều hoạt động thiện nguyện, đầu tư phát triển cho các tài năng mới.

Viện hàn lâm cũng ngầm tôn vinh nhân quyền, nữ quyền khi Đệ nhất Phu nhân Mỹ xuất hiện, trao giải đặc biệt Bài hát vì sự thay đổi xã hội cho ca khúc Baraye của ca sĩ người Iran - Shervin Hajipour. Kim Petras là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên thắng Grammy, với hạng mục Màn trình diễn nhóm hoặc bộ đôi xuất sắc. Các nghệ sĩ nhận giải, giới thiệu hạng mục như Madonna, Lizzo nhiều lần truyền cảm hứng về việc tôn vinh cá tính của mỗi cá nhân trong cuộc sống và âm nhạc. Madonna nói: "Sau bốn thập niên làm nghề, tôi nhận ra sự nổi loạn, dũng cảm là điều cần thiết, sẽ được đền đáp xứng đáng".

Madonna trên sân khấu Grammy 2023. Ảnh: Los Angeles Times

So với những lần tổ chức trong thời dịch, lễ trao giải năm nay đông vui, sôi động hơn. Các nghệ sĩ chọn nhiều bộ cánh phá cách trên thảm đỏ, thoải mái ăn mừng, gặp gỡ trong hậu trường.

Vợ chồng Jennifer Lopez - Ben Affleck cùng Adrien Brody (phải). Ảnh: CBS

Grammy là giải thưởng thường niên do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Sự kiện được tổ chức lần đầu năm 1959.

Những năm gần đây, sự kiện vướng nhiều ồn ào về chất lượng chấm giải cũng như bê bối nội bộ. Năm 2021, The Weeknd bức xúc khi không nhận được đề cử nào dù album thành công và nhận nhiều lời khen từ giới phê bình. Đội ngũ của nam ca sĩ nghĩ việc ban tổ chức Grammy loại anh là một hành động trả thù. Ca sĩ Canada nhận lời biểu diễn tại sự kiện Super Bowl, diễn ra ngay sát lễ trao giải. Sau The Weeknd, nhiều ngôi sao như Justin Bieber, Drake... cũng chỉ trích chương trình.

Một số giải thưởng chính tại Grammy 2023 Album của năm: Harry's House - Harry Styles

Ghi âm của năm: About Damn Time - Lizzo

Bài hát của năm: Just Like That - Bonnie Raitt

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Samara Joy

Trình diễn đơn ca pop xuất sắc: Easy on Me - Adele

Trình diễn song ca hoặc nhóm pop xuất sắc: Sam Smith và Kim Petras - Unholy

Album pop xuất sắc: Harry's House - Harry Styles

Album R&B xuất sắc: Gemini Rights - Steve Lacy

Album rap xuất sắc: Mr. Morale & the Big Steppers - Kendrick Lamar

Album country xuất sắc: A Beautiful Time - Willie Nelson

Hà Thu