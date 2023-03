Tầng nghĩa ẩn trong 'Everything Everywhere All at Once'

Yếu tố đa vũ trụ ẩn dụ tình trạng hỗn loạn của công nghệ, bàn tay xúc xích tượng trưng những điều không tưởng, ở phim "EEAAO".

Tại Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once (viết tắt EEAAO) vượt nhiều tên tuổi lớn để dẫn đầu 11 đề cử Oscar, sau đó chiến thắng bảy hạng mục, gồm giải Phim hay nhất.

Trailer phim "Everything Everywhere All at Once". Video: CGV

Nội dung xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh đóng), một phụ nữ Trung Quốc nhập cư, là chủ cửa hiệu giặt ủi gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống bình thường. Một ngày, cô phải học cách đi xuyên các thế giới, vận dụng mọi kỹ năng mà những phiên bản khác đang có để chống lại cái ác. Theo LA Times, Daniels đã lồng ghép nhiều tình tiết phi logic vào tác phẩm để bật lên thông điệp về giá trị cuộc sống và tình cảm gia đình.

Đa vũ trụ - ẩn dụ cho tình trạng quá tải Internet

Daniel Kwan và Daniel Scheinert (viết tắt Daniels) - đồng đạo diễn, biên kịch phim - đã nung nấu ý tưởng cho EEAAO từ năm 2016, sau khi hoàn thành bộ phim Swiss Army Man.

"Khi đó, chúng tôi nhận ra Internet đáng sợ như thế nào, từ sự phấn khích chuyển sang khiếp sợ về tiến bộ trong khoa học. Trong phim, mọi người đang cố gắng chống chọi với sự hỗn loạn của công nghệ", Kwan nói với LA Times.

Đạo diễn cho rằng phong cách và màu sắc làm phim của họ ảnh hưởng từ các video trên YouTube, những bộ phim ngắn theo chủ nghĩa phi lý. Khi phác thảo ý tưởng đa vũ trụ cho dự án, hai đạo diễn muốn truyền tải ý nghĩa cuộc sống qua đề tài này.

Từ trái qua: Quan Kế Huy, Jamie Lee Curtis và Dương Tử Quỳnh trong "Everything Everywhere All at Once". Ảnh: A24

Câu chuyện về những người hùng nhập cư gốc Á

Ban đầu, Daniels không có ý định xây dựng bộ phim xoay quanh siêu anh hùng nhập cư. Hai nhà làm phim cho rằng câu chuyện về các thế hệ trong gia đình người Mỹ gốc Hoa đã lồng ghép với chủ đề siêu anh hùng một cách tự nhiên. Hơn nữa, đa vũ trụ trong góc nhìn của người nhập cư tạo ra chiều sâu cho cốt truyện, khiến nhân vật Evelyn (Dương Tử Quỳnh) có lý do để suy ngẫm về những quyết định trong quá khứ.

"Khi phải từ bỏ điều gì đó, trong đầu bạn sẽ hiện lên câu hỏi 'nếu như'. Đa vũ trụ là nơi hoàn hảo để chúng tôi khám phá điều trước đây mỗi người chưa từng thực hiện, đặc biệt đối với người nhập cư ở độ tuổi trung niên. Những người này đã trải qua nhiều khó khăn, họ thường nhìn lại những điều mình từng hối tiếc. Ý tưởng này là cách để khám phá câu chuyện của chính cha mẹ tôi", Kwan nói.

Trong phim, nhân vật giao tiếp bằng tiếng Anh lẫn tiếng Quảng Đông và quan thoại. Đạo diễn nói sự pha trộn nhiều thứ tiếng có thể làm khán giả bối rối, nhưng chi tiết này khiến bộ phim trở nên chân thực, bởi nó giống trải nghiệm của Kwan - người lớn lên trong một gia đình nhập cư gốc Á, từ Đài Bắc và Hong Kong.

Theo Kwan, các khán giả gốc Á đều xúc động sau khi xem phim. Ở phân đoạn cuối có cảnh Evelyn và Waymond (Quan Kế Huy) hôn nhau. Anh nói đó đơn thuần là một cử chỉ nhỏ, nhưng đối với nhiều người cảnh này tác động mạnh đến họ. Đạo diễn chỉ ra rằng hầu hết bậc phụ huynh là người nhập cư thường không có không gian riêng tư để bày tỏ tình cảm.

Thông điệp về khoảng cách thế hệ

Hai mẹ con Evelyn và Joy (Stephanie Hsu) bất đồng quan điểm trong cuộc sống, không tìm được tiếng nói chung. Ở vũ trụ khác, phiên bản của Joy - Jobu Tupaki - biến nỗi đau của cô thành khao khát muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ.

Với Daniels, nhân vật Joy cũng giống họ, cũng phải đối mặt ánh mắt khó hiểu của cha mẹ khi làm nghệ sĩ. Kwan liên tưởng đến việc mẹ mình dần chấp nhận nghề nghiệp của anh để đưa vào kịch bản: Evelyn phải cố gắng hiểu con người của Joy, gồm cả việc chấp nhận con mình là người đồng giới.

"Đây là lời cảm ơn đến mẹ vì bà đã chấp nhận những điều không tưởng của chúng tôi", Daniel Kwan nói.

Trong một kịch bản nháp, Evelyn được xây dựng là người cộc cằn và công khai kỳ thị đồng tính. Tuy nhiên hai nhà làm phim cho rằng điều này không đúng. "Cha mẹ cố gắng chấp nhận con cái, chẳng qua họ khó có thể nói chuyện với chúng tôi. Khi viết lại kịch bản với ý tưởng này, câu chuyện đã trở nên thú vị và mang nhiều sắc thái hơn", Scheinert nói.

Joy (Stephanie Hsu, phải) khao khát được mẹ chấp nhận tình cảm của mình và bạn gái Becky (Tallie Medel).

Những ngón tay xúc xích - đại diện một thế giới kỳ quặc

Scheinert cho rằng anh và Kwan cần tạo ra một vũ trụ thách thức sự đồng cảm của Evelyn. Ở hiện tại, cô không ưa nhân viên thuế Deirdre cau có, nhưng cả hai là người yêu ở vũ trụ khác - nơi mọi người có những ngón tay giống xúc xích. Evelyn cảm thấy việc bày tỏ tình cảm của những người trong vũ trụ này kỳ quặc. Họ hôn nhau bằng cách đưa tay vào miệng, tương cà và mù tạt từ miệng tuôn ra. Nhưng Evelyn phải học cách yêu vũ trụ đó, phải nhìn thấy vẻ đẹp trong những hình ảnh kỳ dị. Và từ đó, Evelyn - vốn là người cứng nhắc - buộc phải nhìn nhận lại thế giới quan của mình.

