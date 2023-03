Lượt xem Oscar 2023 tăng mạnh

MỹLễ trao giải Oscar lần 95 tăng hơn hai triệu lượt xem trên sóng truyền hình so với chương trình năm ngoái.

Theo Hollywood Reporter, chương trình trực tiếp lễ trao giải Oscar 2023 trên kênh ABC thu hút 18,7 triệu người xem - tăng 12,5% so với năm ngoái (16,6 triệu) - và đạt điểm rating 4.0 ở nhóm khán giả từ 18 đến 49 tuổi.

Bốn diễn viên nhận giải diễn xuất tại Oscar 2023: Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis (từ trái qua). Ảnh: ABC

Oscar 2023 là show trao giải có lượng khán giả cao nhất tính từ Oscar 2020 (23,6 triệu) - sự kiện diễn ra vài tuần trước khi Mỹ giãn cách xã hội vì Covid-19. Đây cũng là chương trình giải trí giờ vàng có lượt xem cao nhất tính từ đầu năm nay, vượt buổi công chiếu Next Level Chef phát sóng trong khuôn khổ sự kiện Super Bowl hồi tháng 2.

Đa phần trang điện ảnh đánh giá tích cực chất lượng chương trình, với chiến thắng của êkíp Everything Everywhere All at Once - đoạt bảy giải trên tổng 11 đề cử, gồm Phim hay nhất. Tạp chí Vanity Fair nhận xét Oscar trở lại kiểu cũ sau một năm "điên loạn" vì Will Smith. Các giải thưởng được công bố một cách nhanh gọn, đi kèm những câu đùa vừa đủ của Jimmy Kimmel và các màn phát biểu nghiêm túc, giàu cảm xúc của những người chiến thắng.

Trích đoạn Dương Tử Quỳnh trong "Everything Everywhere All at Once" Trích đoạn "Everything Everywhere All at Once". Video: A24

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Những năm gần đây, thương hiệu bị ảnh hưởng vì Covid-19 và các ồn ào bên lề. Trước lễ trao giải lần 95, ban tổ chức thành lập một đội ngũ truyền thông để đối phó các sự cố có thể xảy ra trong chương trình.

Mùa giải thưởng năm nay ở Hollywood chứng kiến nhiều sự biến động về lượt xem. Grammy tăng trưởng về số khán giả với 12,5 triệu lượt, hơn 31% so với năm ngoái. Trong khi đó, các chương trình Quả Cầu Vàng, Emmy đều giảm mạnh.

Phương Mai (theo Hollywood Reporter)